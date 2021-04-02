«العرض الشيق» يحقق للقرية العالمية لقبين جديدين في «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، من تحقيق رقمين جديدين في غينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، ليصل مجموع الأرقام التي حققتها إلى 20 رقماً حتى الآن.

ونجحت الوجهة الترفيهية العائلية بتحقيق «أكبر عدد من اللفات المتتالية في سيارة على سطح مبلل» و«أكبر عدد من اللفات حول سيارة تسير على عجلتين في دقيقة واحدة»، خلال احتفالية شيّقة مليئة بالأدرينالين قُدّمت أمام الضيوف الذين أظهروا حماساً استثنائياً في ساحة العرض الشيق.

واستطاع فريق المحترفين الذين يقدمون العرض الشيق تحدّي السرعة من تحقيق هذين الإنجازين الجديدين، قبيل ما يزيد بقليل عن شهر من اختتام الموسم الحالي.

ريادة

بالتعاون مع شركة «ميراج إنترتينمنت ديزاين»، الشركة الرائدة في تصميم المحتوى الشيّق وحركات المجازفة من لاس فيغاس في الولايات المتحدة، يقدّم فريق المحترفين في القرية العالمية هذا الموسم العرض الشيّق تحدي السرعة الذي يبهر ضيوف الموسم بأروع حركات المجازفة الأقوى عالمياً، تضم الكثير من مشاهد المطاردات والمؤثرات النارية، والقيادة الخطيرة، والقفز في الدرّاجات ومؤثرات الإنفجارات والسقوط الحر، خلال ستة أيام في الأسبوع على مدى الموسم.

ويضم الفريق محترفين من حول العالم من الولايات المتحدة وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ومولدوفا والهند والبرازيل يشكلون فريقاً غنياً بالثقافات ومليئاً بالتشويق والتحدّي.

مهارات

وتمكن الفريق من تحقيق اللقب الأول في «أكبر عدد من اللفات حول سيارة تسير على عجلتين في دقيقة واحدة» في محاولته الرسمية الثالثة في المساحة المحصورة بشكل كبير، الأمر الذي زاد من صعوبة المحاولات.

وتمكن كريستيان دياز غراسيا، من خلال قيادته للسيارة الأولى على عجلتين، وكيفين موتشال، من خلال إلتفافه بالسيارة الثانية حول الأولى، من خلال مهاراتهما العالية من التمكن أخيراً من تحقيق الرقم في محاولتهما الثالثة وسط ترقّب كبير بين الحضور.

كما نجح أندريا بونتيشيل بتحقيق لقب «أكبر عدد من اللفات المتتالية في سيارة على سطح مبلل» بعد أن نجح في محاولته الأولى من الإلتفاف 62 مرة وسط تشجيع من الضيوف الذين استمتعوا بليلة من العمر.

وتستمر القرية العالمية بمحاولاتها للوصول إلى هدفها في تحقيق 25 لقباً في غينيس للأرقام القياسية احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، الذي يستمر بالترحيب بالضيوف لغاية 2 مايو 2021.