«فنون العالم دبي» يعود بمنظور فني ملهم

المصدر: دبي - البيان

كشف معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، عن تقديم نسخته الجديدة بين 7 و10 أبريل المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين والفنانين الصاعدين الذين سيقدمون منظوراً جديداً للفنون في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيجمع المعرض هواة اقتناء الأعمال الفنية بمختلف مستوياتهم، ليقدم وسيلة قيّمة لدفع عجلة تطور الفنون والمشهد الثقافي على الصعيد المحلي في عام 2021، إذ سيستضيف أكثر من 200 فنان وجهة عارضة لعرض أكثر من ألفي عمل في مختلف المجالات الفنية.

وسينطلق المعرض تحت شعار «اكتشاف وجهات نظر جديدة»، إذ ستشجع المعروضات الزوار على اعتماد منظور مختلف والبحث عن الإلهام في جميع زوايا المعرض. وتكتمل تجارب الزوار من خلال الفعاليات الجديدة وتلك المستوحاة من الدورات السابقة حول الأثاث والوسائط المختلطة والأزياء والاستدامة والفنون الرقمية والموسيقى والرقص والتصوير والجرافيتي والنحت وغيرها الكثير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يلعب معرض فنون العالم دبي دوراً ريادياً في تسليط الضوء على المواهب المحلية والفنانين العالميين الذين سيعرضون أحدث أعمالهم ويشاركون معارفهم وثقافتهم مع أفراد المجتمع، بهدف تطوير المشهد الفني المحلي ودعم الرؤية الثقافية الأوسع للإمارات. وبعد عام حافل بالتحديات، نسعى إلى توحيد المنظومة الفنية العالمية تحت شعار (اكتشاف وجهات نظر جديدة)، إذ نشجع الزوار على اعتماد منظور مختلف من خلال نقاط التواصل الثقافية المختلفة، التقليدية والعصرية. كما ستعود فعاليات المعرض الشهيرة مع العروض الحية والأنشطة وورش العمل لتضمن للزوار تجربة لا تُنسى».

وفي إطار رسالته للاحتفاء بجميع أشكال الفن، يضم المعرض مجموعة واسعة من نحو ألفي عمل فني منسق بأسعار تبدأ من 3000 درهم إماراتي. تحمل المجموعة توقيع ما يزيد على 200 فنان وجهة عارضة من أكثر من 27 دولة،=.

معايير السلامة

وحفاظاً على سلامة الزوار وبالانسجام مع القواعد والإرشادات الحكومية، تم اعتماد مجموعة من التدابير التي يجب الالتزام بها أثناء المعرض، مثل الحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الإلزامي وإجراء عمليات التعقيم الدورية وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل واضح.