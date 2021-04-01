صدور العدد 19 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد التاسع عشر عن شهر أبريل 2021 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، واشتمل العددان على مجموعة موضوعات مميزة ومتنوعة راصدة للحراك التنموي والثقافي المتمثل في مختلف المشاريع التي تنفذها حكومة الشارقة في المنطقتين الوسطى والشرقية، محاولة رسم صورة أكثر قرباً لتفاصيل وحيثيات المشهد التطويري المتنامي في كلتا المنطقتين.

وقد ضمّ العدد التاسع عشر من مجلة «الشرقية» أبواباً عدة تشتملُ على مواد شائقة غطت كل المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتراثية بمدن المنطقة الشرقية، ففي باب «إنجاز» تم تسليط الضوء على السياحة الجبلية في المنطقة الشرقية، كونها إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة التي تعملُ الحكومة على إنجازها بناءً على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واحتوى العدد التاسع عشر من مجلة «الوسطى» على باقةٍ من المتابعات والتقارير المتنوعة التي ترصد المشاريع التنموية التي تجري في مدن المنطقة الوسطى من الشارقة، فجاء في باب «إنجاز» تقرير تفصيليّ عن مشاريع الأسواق التجارية التي أنجزتها حكومة الشارقة في منطقة البطائح كسوق الجمعة وسوق المواشي ومسلخ البطائح وجمعية الشارقة التعاونية، وغيرها، وفي باب «درب القمة»، أُجريَ حوارٌ مع الدكتور علي سالم الطنيجي، أمين السر العام بمجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى، ونائب رئيس مجلس ضاحية البستان بمدينة الذيد، من خلاله يسلط الضوء على أبرز محطات حياته ونشأته في مدينة الذيد.