رحلة غنية بالعلوم والأدب في آخر أسابيع «صندوق القراءة»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بجمهورها، في رحلة غنية بالعلوم والأدب والفن، عبر فعاليات الأسبوع الأخير من «صندوق القراءة الافتراضي» بباقة مميزة من ورش العمل والجلسات التي تثري شهر القراءة الوطني وتسهم في ترسيخ عادة القراءة الحضارية في مجتمع الإمارات.

ويبدأ الأسبوع الرابع برنامجه بورشة غنية بالفائدة بعنوان «الرمزية في قصص الأطفال»، يتعرف خلالها المشاركون إلى فنون التعبير عن الأفكار ومعالجة المواضيع المختلفة الموجهة إلى الأطفال بطرق غير مباشرة، ومنها استخدام الرمزية. تقدم الورشة كاتبة قصص الأطفال والمترجمة سمر محفوظ برّاج التي تتجاوز حصيلة مؤلفاتها 60 كتاباً ترشّح عدداً منها لجوائز عالمية وعربية مرموقة، وقامت بترجمة 100 كتاب للأطفال من الفرنسية والإنجليزية والإيطالية إلى العربية. وتستهدف هذه الورشة الكبار من عمر 17 سنة وما فوق، وستقام باللغة العربية عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» في 5 أبريل من الساعة 5:00 حتى 6:30 مساءً.

شغف

أما الورشة الثانية من برنامج الأسبوع التي تُنظَّم تحت عنوان «تأثير القراءة على شخصية الممثل»، فتدعو الممثلين الشغوفين بتطوير مهارات واستراتيجيات القراءة الناجحة في حياتهم إلى الانضمام للمخرجة المسرحية ومدربة الدراما والمهارات الحياتية السورية، عبير وكيل، التي ستأخذهم في رحلة للتعرف إلى أهمية القراءة في تحفيز الذات الإبداعية، وكيفية تطبيق مهارات القراءة السليمة، وأنواع القراءة ومدى تأثيرها على خيال وأداء الممثل. وتستمر هذه الورشة عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» في 6 أبريل من 10:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، وهي موجهة لليافعين والكبار من عمر 16 عاماً وما فوق.

كما ينتظر الصغار واليافعين من عمر 5 إلى 15 عاماً ورشة ملهمة في فن التصوير تحمل عنوان «أساسيات التصوير الفوتوغرافي للأطفال واليافعين» تقدمها المصوّرة الفوتوغرافية الإماراتية فاطمة الجلاف التي أقامت العديد من المعارض الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرزها معرض 10 للجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، ومعرض اليوم الوطني لدولة الإمارات ومعرض رمضان. وستصطحب الجلاف مشاركيها في جولة خاصة بفن التصوير تتطرق فيها إلى عدد من المحاور، تشمل ماهية التصوير وعوامل اختيار الكاميرا، وكيفية حمل الكاميرا بطريقة صحيحة، وأنواع العدسات، وغيرها من أساسيات فن التصوير. وتقام هذه الورشة باللغة العربية في يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 من الساعة 11:00 حتى 11:45 صباحاً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.

برمجة

وتُختتم فعاليات البرانامج في يوم 8 أبريل، مع ورشة عمل مبتكرة بعنوان «القراءة تبرمج جينات الذكاء وتقوّيها» تقدمها الدكتورة مريم محمد مطر، وهي طبيبة وتُعد من رواد العلوم الجينية في الإمارات والعالم العربي، وقد نالت «جائزة التميز العربي للبحث العلمي» من جامعة الدول العربية في العام 2020. وسوف تعرّف د. مطر الجمهور على دور القراءة واتباع أسلوب صحي للحياة في برمجة الجينات البشرية، من خلال عدة محاور، من أهمها: الصحة المكتبية، وتأثير القراءة على المستوى الخلوي والجيني، وعلى جودة التحصيل العلمي والوقاية من أمراض الشيخوخة. وتُقام باللغة العربية من 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، وتستهدف اليافعين والكبار من سن 14 عاماً وما فوق.