فعاليات تعبق بالأصالة في أيام الشارقة التراثية بخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

تواصلت فعاليات أيام الشارقة التراثية في المنطقة التراثية بخورفكان، التي ستبقى عالقة في الأذهان لدى كل من حضرها، خصوصاً من أبناء الأجيال الجديدة، حيث تميزت فعاليات اليوم الرابع بتشكيلة من العروض والرقصات الشعبية، لاقت إقبالاً جماهيرياً لافتاً في ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، وشهدت الفعاليات لوحات استعراضية لـ «فن الروح» وفن الندبة، قدمتها فرقة الشحوح، إذ شكلت العروض الفنية للفرقة لوحة إبداعية جميلة، ترحيباً بضيوف أيام الشارقة التراثية، كما قدمت فرقة «بركونا» الفلسطينية على مسرح المنطقة التراثية فن «الدبكة» وتشكيلة من الأغاني الفلسطينية الحماسية.

إنجازات

تحدث الدكتور مني بونعامة، رئيس اللجنة الثقافية في أيام الشارقة التراثية بدورتها الـ18، في جلسة ثقافية عن إنجازات معهد الشارقة للتراث منذ تأسيسه في العام 2014، في بيت الشباب في المنطقة التراثية، بعنوان «إنجازات معهد الشارقة للتراث»، بحضور الدكتور راشد النقبي، رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد الشحي، مدير معهد الشارقة للتراث، فرع خورفكان، حيث أدارت المحاضرة، الإعلامية صفية النقبي.

ترميم المخطوطات

من بين فعاليات الأيام في خورفكان، جاءت المحاضرة بعنوان «ترميم المخطوطات وصيانتها»، التي نظمتها اللجنة الأكاديمية في معهد الشارقة للتراث، إذ يسعى المعهد دوماً للعمل على توفير عدد من الخريجين في مجال ترميم المخطوطات من خلال برنامج الدبلومات المهنية.

ركن الأقمشة

قالت شيخة علي عبيد (أم سالم)، مسؤولة ركن الأقمشة في أيام الشارقة التراثية بالمنطقة التراثية بمدينة خورفكان، إن مسميات وأنواع الأقمشة مستوحاة من البيئة الإماراتية المحلية ومن الأشكال والزخارف، ولكل عصر أدواته وتقنياته، ولكل جيل أدواته وآلياته، وتختلف الحياة وصورها، حتى في مجال الأقمشة.

نجوم «الملحمة»

زار «الأيام» نجوم فيلم «خورفكان»، الملحمة التاريخية المقتبسة عن مؤلَّف تاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو الفيلم الذي سلط الضوء على بطولات أهل خورفكان، من خلال سلسلة من الأحداث خلال الفترة من 1507 وحتى 1534 في صدّ الغزو البرتغالي.