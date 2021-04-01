أدباء يوقّعون إصداراتهم الجديدة في «المستطيل الأدبي» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

في إطار اهتمامات الدولة بشهر القراءة الوطني من كل عام، أقام مجموعة من أدباء رأس الخيمة حفل توقيع جماعي لإصداراتهم الجديدة بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين، وذلك في «المستطيل الأدبي» للشاعر أحمد عيسى العسم الكائن في منزل العائلة، حيث وقّع أحمد العسم مجموعته الشعرية الجديدة «ثلاث نقلات»، ووقع الدكتور هيثم يحيى الخواجة عدداً من الإصدارات المتنوعة، من بينها «مشكلات الكتابة للأطفال رؤية وتجارب»، وكتاب «مساحة للواقع مسافة للحلم، دراسة في شعر أحمد العسم»، إضافة إلى مجموعة من قصص الأطفال، كما وقّع ناصر البكر الزعابي نصوصه الأدبية «أصفر متساقط» و«فوضى الهروب» قراءات فلسفية، فيما وقّع عبدالله محمد السبب كتاب «علي العندل لفافة شعر لفيف قصائد»، والكتاب المشترك «مريم جمعة فرج أيقونة القصة الإماراتية» مع ناصر البكر ومجموعة من المؤلفين.

فكرة

وفي معرض حديثه، أوضح عبدالله السبب صاحب فكرة التوقيع الجماعي: حين تزامن صدور كتبنا الجديدة على اختلاف أجناسها الإبداعية الأدبية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، طرأت على بالي فكرة الاحتفاء بهذه الإصدارات الجديدة في جو حميمي لما تربطنا من صحبة طيبة وعلاقة فكرية وثقافية ممتدة منذ عشرات السنين، فاقترحت على أخي الشاعر أحمد العسم ذلك، على أن يتم التنفيذ في صالونه الأدبي (المستطيل)، فاستحسن الفكرة ورحّب بها، وعلى ضوء ذلك، ضربنا موعداً يكون في شهر القراءة.

أحلام

بدوره، قال أحمد العسم: الحمد لله والشكر، أحلام بسيطة تكبر بالصبر، والأحلام لا تنام ولكنها تتأمل الفرصة الناضجة، وها نحن بعون وتوفيق من الله سبحانه نحقق المفيد لنا والذي نحتاجه لأننا نشبه ماء الخليج الطيب، سعدت بلقاء إخوتي المبدعين ولهم الشكر والتقدير ومن ساهم معنا.

ومن جانبه، قال د. هيثم الخواجة: إنها مبادرة جميلة تضمنت الكثير من المعاني الإنسانية، وزركشت الواقع الثقافي بمبادرات يمكن أن نضمها إلى المبادرات التي تسهم بالنهوض بالحراك الثقافي. فيما قال ناصر البكر الزعابي: لا يوجد عندي كلام سوى جملة مختصرة: شكراً للأرواح النبيلة التي تمنح الدفء للقلوب المتعبة.

إخوة في الكتابة والحياة

قال الأديب عبدالله صقر أحمد: سررت بالمشاركة في فعالية توقيع الإصدارات الجديدة، وسعدت بجميع الزملاء الكتاب والشعراء. فيما قال الشاعر هاشم المعلم: التقينا كإخوة في الكتابة والحياة. وبدوره أثنى القاص محسن سليمان على الحدث بقوله: مبادرة رائدة من أحمد العسم في استضافة هذه الفعالية.