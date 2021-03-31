قصر الوطن يلهم فنانين وطلبة

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف قصر الوطن، أحد القصور الرئاسية القليلة العاملة في العالم التي تفتح أبوابها أمام الزوار، جلسات رسم بمشاركة باقة من الفنانين وطلبة الفنون في كل من «غاليري لا بارول» للفنّ التشكيلي وجامعة نيويورك أبوظبي.

وجاءت دعوة 16 فناناً وموهوباً المرة الأولى على الإطلاق لزيارة قصر الوطن في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي والفنون وتعزيز المواهب الإبداعية، إذ قام المشاركون برسم لوحات تحكي قصة القصر ليتم عرضها في وقت لاحق في الصرح المعماري الفريد ذاته.

وقام المشاركون بجولة في أنحاء القصر وبين جنباته وأطلقوا العنان لمواهبهم وإلهامهم المستوحى من الفنون العربية والتصاميم الهندسية والمعمارية الإسلامية، قبل أن يضفوا لمستهم الشخصية الخاصة عليها في لوحات فنية تعكس جماليات الرحلة التي يخوضها زوار القصر.

وكانت الفنانة التشكيلية العالمية كلود حبيب، مؤسس «غاليري لا بارول» للفنّ التشكيلي، من ضمن المشاركين في جلسات الرسم، إلى جانب مجموعة من طلبتها الذين استمتعوا بفرصة القيام بأعمال فنية في أجواء ملهمة وفريدة.

ويقدم قصر الوطن للزوار من جميع الأعمار تجربة لا مثيل لها تجعلهم يكتشفون جزئية مختلفة في كل مرة يزورون فيها القصر، سواءً كانت الروائع المعمارية البارزة في كل تفاصيله أو العناصر الفنية والإرث التاريخي الذي يحتضنه.