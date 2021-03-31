ناشئة الشارقة تختتم برامج شهر مارس وتطلق مخيم الربيع

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، ورش وفعاليات شهر مارس الذي كان حافلاً بالورش التعليمية الممتعة في المجالات التثقيفية والتعليمية كافة.

تم تقديم ورشة «هويتي» بالتعاون مع مؤسسة وطني وقدمت الورشة المستشارة الدكتورة أمل بالهول الفلاسي، وجسدت في هذه الورشة الثوابت والقيم والمبادئ السامية في مجتمع الإمارات وعززت في نفوس الناشئة رابطة الأسرة الواحدة والعلاقة المتبادلة بين القائد والشعب. إضافة إلى مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «ولا نخشى على هويتنا من تعدد الثقافات الوافدة طالما أن الشعب معتز بعناصر هويته متمسك بقيمه وثقافته».

بينما قدمت ميرة شهيل من إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورشة «صحة لكل حصة»، وهي برنامج غذائي توعوي للمنتسبين لمعرفة مفهوم «السعرات الحرارية» وكيفية حساب السعرات الحرارية للوجبات الغذائية في اليوم، إضافة إلى زيادة وعيهم بأهمية الأخطار التي تعود على صحتهم من تناول سعرات حرارية أكبر من زيادة نسبة الكروستول والاضطرابات في ضغط الدم ووجود الدهون المتراكمة وغيرها من المضاعفات.

وسعياً منا لزيادة الوعي المروري للناشئة وأفراد أسرتهم تم تقديم ورشة «السلامة المرورية» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية وتسليط الضوء على خطورة عدم الالتزام بقوانين السير والمرور. أما لمحبي القراءة من الناشئة فتمت مشاركتهم في ورشة «اقرا، احلم، ابتكر» التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتم تقديم للناشئة صندوق يحتوي على كتاب «ماندان» للكاتبة الإماراتية نورة النومان وعلى الناشئ قراءته ومن بعده تم تنظيم جلسة نقاشية مع الكاتبة نورة النومان لمناقشة الكتاب مع الناشئة.

وتزامناً مع اليوم الدولي لمسرح الطفل والناشئة واليوم العالمي لفنون العرائس تم تنظيم حفل ختام جائزة الإبداع المسرحي للناشئة وتم الإعلان عن الفائزين. وتزامناً مع اليوم العالمي للمسرح، تم إطلاق مسابقة الكتابة لمسرح الناشئة وسيتم فتح باب المشاركة من اليوم (1 أبريل) وحتى 30 أكتوبر المقبل.