«حمدان لإحياء التراث» يعلن تأجيل الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي - البيان

تأجل موعد الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة 2021 ـ 22 إلى يوم الأحد 4 أبريل المقبل. وسوف تستمر التصفيات مدة ثلاثة أيام، وذلك حتى 6 أبريل المقبل. وتقام منافسات الجولات التأهيلية هذا الموسم مباشرة على أرض قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، من الساعة الخامسة مساء.

وكان من المقرر أن تقام الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة في نسختها الـ22 والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، في مطلع الشهر.

وفي السياق، أكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التغيير جاء وفقاً للحداد الرسمي الذي تشهده الدولة عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، وأضافت: أول مرة منذ إطلاق البطولة والبرنامج تقام تصفيات اليولة على أرض الميدان، الأمر الذي سيضفي حماسة ورهبة لدى المنتسبين لخوض الجولات التأهيلية ويكشف النقاب عن قوة هذه المسابقة وحجم التحديات التي يخوضها المتسابقون كل موسم، كما أنها خطوة تحقق حُلم الكثيرين في الحضور على أرض هذا الحدث السنوي الضخم. وعلى الرغم من التأجيل، فقد بقيت الفرصة متوافرة بفضل تمديد القرية العالمية أيام عملها ما أتاح مجدداً، فرصة حقيقية للمركز واليويلة، لإقامة هذه التصفيات في وقت مبكر استعداداً للموسم المقبل.

التسجيل

على المشاركين الراغبين في الانضمام إلى النسخة المقبلة من بطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان 2021-22 التسجيل لخوض الجولات التأهيلية التي ستقام أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 4، 5، 6 أبريل المقبل في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي، من الساعة 5 مساء، بالحضور شخصياً وإحضار صورة من الهوية.

ضوابط «كوفيد 19»

وتقام الجولات التأهيلية وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19» وذلك وفقاً للتدابير المتبعة في الدولة بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.