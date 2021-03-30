مرشد افتراضي يساعد زوّار «أيام الشارقة التراثية»

المصدر: الشارقة - البيان

تخصص فعاليات الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية» للمرة الأولى مرشداً افتراضياً، لمساعدة الزوّار في العثور على وجهاتهم بين أروقة وساحات الحدث، مستفيداً بذلك من أحدث تقنيات الذكاء الصناعي.

وتقدم الأيام التي تتواصل حتى الـ10 من أبريل المقبل في ساحة التراث بقلب الشارقة، معلومات تفصيلية ومتكاملة من خلال المرشد الافتراضي، حيث تم وضع مرشدين رقميين في جناح (إي-تراث) للإجابة عن أسئلة الزوّار المتعلقة بالحدث أو بمعهد الشارقة للتراث، بدءاً من أبرز الوجهات، وتاريخ الفعاليات، وأهداف المعهد ورؤيته، مروراً بالخدمات اللوجستية المهيأة في المكان، وانتهاءً بجدول الفعاليات والعروض التي تقام طوال أيام الحدث.