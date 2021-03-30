«خريف العشاق» يضيء في رمضان على قصص الشباب والتحديات الاجتماعية

المصدر: دمشق- هيسم جودية

الحب لم يشكل حصانة لشبان وشابات قرروا تحدي مجتمعهم، وأقدموا على الزواج، على الرغم من الاختلافات الاجتماعية، وذلك في فعل اجتماعي صادم، وفي سياق تاريخي، يعج بالأحداث الكبرى، حدد مسارات شخصياته.

هذه القصة هي محور مسلسل «خريف العشاق» للكاتبة والناقدة والصحفية ديانا جبور، والذي يعتبر من الأعمال النادرة التي تتناول إحدى القضايا، التي تعتبر من المحظورات في المجتمع السوري، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني.

وتقول جبور لـ«البيان»، إن خريف العشاق مسلسل اجتماعي تحضر فيه كل جوانب الحياة الثقافية والعاطفية والسياسية، مشيرة إلى أن «محور العمل يتركز على قصة مجموعة من الشبان والشابات قرروا تحدي مجتمعهم وظروفهم، وأقدموا على الزواج، على الرغم من الاختلافات الطبقية والإقليمية والطائفية، وهم يعتقدون أن الحب يمكن أن يشكل حصانة لخياراتهم، لكنهم يكتشفون أن القرار الفردي غير كاف، ولن يستطيعوا الاستمرار به ضمن كل هذا المحيط المعادي».

وعن عنوان المسلسل، قالت جبور: «إن للخريف ألواناً باهرة متعددة، لكنها لا تعكس فعلاً حقيقية الواقع، هناك حالة التباس على أرض الواقع، فاللون الأصفر على سبيل المثال ممكن ألا يكون دليل حيوية وإنما دليل أفول، وهذا الالتباس بالنسبة لنا كان مغرياً».

سياق تاريخي

خريف العشاق لم يكن بمعزل عن سياق تاريخي محدد، حيث تقول الكاتبة: «إن سياق أحداث العمل يبدأ من أوائل السبعينيات ويستمر حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وهذه الحقبة شهدت الكثير من الأحداث على الصعيدين العربي والكوني، فقصة الحب التي تعيشها ممكن أن تتأثر والطفل الذي أنجبته ممكن أن يتأثر فيها..»، مضيفة: إن «التفاعل ما بين الخاص العام في العمل كان مثيراً وجذاباً». وتابعت جبور: في هذه المرحلة على الصعيد العربي شهدنا العديد من الأحداث الكبرى منها حرب أكتوبر، حركة عنيفة لـ«الإخوان» وغزو الكويت، كما شهدت على الصعيد العالمي سقوط منظومة كاملة إلا وهي سقوط الشيوعية والاتحاد السوفييتي، وسقوط جدار برلين.

مسار الشخصيات

وأردفت الكاتبة أن «هناك شخصيات حاولت أن تستثمر من انقلاب الاتحاد السوفييتي من دولة اشتراكية لدولة رأسمالية لإقامة مشاريع ولتجني الأرباح»، مشيرة إلى أن هذا الأحداث لم يتم اقحمها في العمل، وإنما تعرضنا له لأنها تداخلت مع مسار الشخصيات.

فريق عمل

من المتوقع أن تنتهي عمليات تصوير المسلسل في الأيام القليلة المقبلة، وهو من إخراج جود سعيد، وتمثيل أيمن زيدان، والأخوين أحمد الأحمد محمد الأحمد، صفاء سلطان، لجين إسماعيل، حلا رجب، ترف التقي، حسين عباس، علا سعيد، سوسن أبو عفار، عبير شمس الدين، جرجس جبارة، جمال العلي.