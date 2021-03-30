القرية العالمية تعلن عودة «مهرجان الصغار»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن عودة «مهرجان الصغار»، الذي ينتظره الضيوف بفارغ الصبر في كل موسم، إلى أجندتها الترفيهية الخاصة بموسمها الخامس والعشرين. وتخصص القرية العالمية أجندتها حتى 10 أبريل لنشر البهجة والسعادة بين ضيوفها الصغار في جميع أرجاء الوجهة، مع العديد من الأنشطة.

ولطالما اشتهر مهرجان الصغار بتقديم مجموعة من الألعاب اللوحية الضخمة التي يعشقها الضيوف، وحققت القرية العالمية في هذه النسخة من المهرجان رقماً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر لعبة لوحية في العالم – السلم والثعبان» والتي سيتمكن الضيوف الصغار من الاستمتاع بتجربتها خلال فترة المهرجان إضافةً إلى الألعاب الكلاسيكية الضخمة الأخرى مثل «سفن القراصنة» و«أربعة على التوالي». ويكون الضيوف الصغار أيضاً على موعد مع أروع الأوقات في مسرح الصغار الذي يقدّم باقة من العروض الحيّة للشخصيات الكرتونية العالمية والمفضلة لدى الملايين.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «يسعدنا، بعد إعلاننا الأخير عن تمديد موسم اليوبيل الفضي لمدة أسبوعين، أن نعلن عن انطلاق مهرجان الصغار ومهرجان الآيس كريم الجديد بالتزامن مع بدء موسم العطلات.

لقد حرصنا في هذا الموسم على تقديم برامج عائلية مليئة بالمتعة والفرح تضمن أروع الأوقات لضيوفنا الصغار وحتى الكبار وتتيح أمامهم المجال لعيش تجارب ولحظات لا تُنسى». يتميز مهرجان الصغار في كل موسم بتقديمه لجميع الأنشطة والبرامج المخصصة له ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية مقابل 15 درهماً، حيث يستمتع الضيوف الصغار بمشاهدة العروض الحيّة لشخصياتهم المفضلة في مسرح الصغار.

مغامرة

لمضاعفة المرح، ستطلق القرية العالمية أيضاً ضمن أجندة مهرجان الصغار عرضاً مخصصاً للضيوف الصغار الباحثين عن المغامرة في منطقة الألعاب كرنفال.