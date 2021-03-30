المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يشارك في منتدى «دوشانبي نوروز»

المصدر: دبي – وام

شارك وفد من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي برئاسة الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد في المنتدى الدولي الثاني «دوشانبي نوروز» الذي عقد في دوشانبي عاصمة طاجيكستان احتفاء باليوم العالمي لعيد «نوروز».

وقال الدكتور محمد المعيني، إن المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل، مؤكداً أن الدبلوماسية الثقافية والسياحة لهما دور كبير في عالمنا اليوم ويكمل كل منهما الآخر، حيث تعزز الدبلوماسية الثقافية تبادل الأفكار والمعلومات والفن واللغة والقيم والجوانب الثقافية الأخرى بين شعوب العالم للمساعدة على فهم أفضل لبعضها البعض.