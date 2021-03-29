الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن عن القائمة القصيرة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية ظهر أمس الأحد، عن القائمة القصيرة للمترشحين لنيل الجائزة وذلك من خلال فيديو بث على حساب الجائزة في الفيسبوك. حيث أعلن رئيس لجنة التحكيم الشاعر شوقي بزيع عن الروايات المترشحة وهي: دفاتر الوراق للأردني جلال برجس، والاشتياق إلى الجارة للتونسي الحبيب السالمي، والملف 42 للمغربي عبدالمجيد سباطة، وعين حمواربي للجزائري عبداللطيف ولد عبدالله، ونازلة دار الأكابر للتونسية أميرة غنيم، ووشم الطائر للعراقية دنيا ميخائيل.

وبعد الإعلان عن الفائزين بالجائزة عقدت إدارة الجائزة مؤتمراً صحافياً افتراضياً بمشاركة ياسر سليمان أمين عام الجائزة، ورئيس لجنة التحكيم شوقي بزيع وعدد من أعضاء لجنة التحكيم التي تألفت من صفاء جبران، أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، البرازيل؛ ومحمد آيت حنّا، كاتب ومترجم مغربي، يدرّس الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، وعلي المقري، كاتب يمني وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة في عامي 2009 و2011؛ وعائشة سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي مؤسسة ومديرة دار ورق للنشر ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

حيث أجاب المشاركون في المؤتمر عن الأسئلة التي أدت لاختيار هذه القائمة.