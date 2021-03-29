«دبي للمأكولات» تجارب وفعاليات بألوان ثقافات العالم

المصدر: دبي - البيان

يقدم مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي يسلط الضوء على تنوع فنون الطهي في الإمارة، مجموعة رائعة من التجارب والفعاليات التي ترضي مختلف الأذواق.

ويستعرض المهرجان الذي يستمر حتى 17 أبريل المقبل أفضل ما تقدمه عاصمة فنون الطهي في المنطقة، حيث سيتمكن سكان وزوار دبي من الاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وقوائم الطعام الحصرية من أكثر من 3500 مطعم مختلف مشارك في المهرجان. ومن بين تلك الفعاليات «أسبوع دبي للمطاعم»، التي تقدم أجندة غنية بقوائم طعام حصرية لوجبات الغداء والعشاء بمشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي، بما في ذلك: «كويا»، و«بريد ستريت كيتشن»، و«هاكاسان»، و«تورو تورو»، و«نوبو»، و«تورنو سوبيتو»، و«بودا بار»، و«شيكاغو ميت بيكرز»، و«هوتيل كارتاخينا» وغيرها الكثير. علماً أن هذه الفعالية تستمر حتى 10 أبريل.

وللذواقة الباحثين عن تجارب استثنائية، تقدم فعالية «رحلة في عالم الذواقة» أكثر من 20 تجربة متميزة ومغامرات حصرية تقام خلال فترة المهرجان حتى 10 أبريل، بما فيها دروس للطهي «ماستر كلاس»، و«مائدة الشيف»، إضافة إلى تجارب التذوق الفريدة من نوعها.

وبالطبع لا يكتمل مهرجان دبي للمأكولات من دون العرض الترويجي «تذوق واربح»، الذي يقام بالشراكة مع زوماتو، حيث يمكن المشاركة بهذا العرض عند إنفاق مبلغ 50 درهماً في 2800 من المطاعم والمحلات المشاركة في المهرجان، وذلك حتى 17 أبريل المقبل للاستفادة من فرصة الفوز بعضوية زوماتو برو لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة GAC GS3 SUV. ومن جهة أخرى تعود فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك» من جديد لتتيح للمتسوقين فرصة ربح مجموعة من المواد الاستهلاكية تكفي لمدة عام من عدد من محلات الهايبرماركت المختارة بما فيها ويتروس، سبينيس، وتعاونية الاتحاد، والمايا، واللولو هايبر ماركت، وذلك عند إنفاقهم 250 درهماً أو أكثر. فيما تعد جواهر دبي الخفية من الفعاليات الرئيسية في المهرجان، حيث أصدر قائمة مختصرة تضم 33 مطعماً من الجواهر الخفية في المدينة. وتسلط هذه الفعالية الضوء على مشهد المأكولات المتنوع في دبي من خلال تركيزها على المفاهيم الفريدة.