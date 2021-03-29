«ديوا» تنظم جلسات نقاشية ترسّخ حب المعرفة

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع شهر القراءة 2021 الذي يقام هذا العام تحت شعار «أسرتي تقرأ»، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سلسلة من الجلسات الافتراضية بمشاركة موظفي الهيئة وعائلاتهم وباقة من المعنيين والكتّاب والمتحدثين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الإماراتيين والعالميين.

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وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تلتزم الهيئة بترسيخ ثقافة القراءة وجعل القراءة عادة يومية أصيلة لبناء مجتمع قارئ، قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة. وتهتدي الهيئة بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: (القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل قائم على العلم والمعرفة.. والأمم التي تقرأ تمتلك زمام التقدم)، وتحرص الهيئة على دعم رؤية سموه لجعل دبي تتصدر المشهد العالمي كمدينة تمتلك اقتصاداً قوياً مبنياً على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة».

وأقامت الهيئة الجلسات بعدة لغات ومنها العربية والإنجليزية والهندية، ومن أبرز الجلسات «شاركنا بساعة» وجلسات لقاء المؤلفين المعروفين. وقدم الروائي الإماراتي الدكتور حمد الحمادي جلسة حول الأدب الوطني وكتابة الروايات، كما قدم الباحث الأكاديمي الإماراتي الدكتور سعيد الظاهري والمؤلف رانجيت راجان جلسة حول كتابهما «الأمة الرقمية». كذلك سلط مقدم البرامج الإماراتي عبد الله إسماعيل في جلسته الضوء على دور القراءة في إثراء تجربته في الحياة والعمل، فيما تناول الكاتب س. راماكريشنان المتخصص في الأدب التاميلي أهمية القراءة بالنسبة إلى المؤلفين، وقدم الروائي شابو كيليتاتيل جلسة حول كتابة السير الذاتية. إضافة إلى ذلك، وفرت الهيئة للموظفين خلال شهر القراءة خصومات متنوعة على الكتب بالتعاون مع أبرز الموزعين في دولة الإمارات.