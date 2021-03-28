«معرض421» يعلن عن برنامج ربيع 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبى، والتي تعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، عن تفاصيل برنامجه لربيع هذا العام، ابتداءً من أبريل المقبل. ويفتتح البرنامج بمعرض جديد عنوانه «خضار شامل».

كما يتضمن البرنامج باقة من ورش العمل والمحاضرات والمناقشات العامة، وتتاح جميع الفعاليات عبر الموقع الرسمي للمركز على الإنترنت.

كما يعود برنامج «جمعتنا» في نسخته الرقمية مع نهلة الطباع تحت عنوان «الزمن، التزامن، والسماويّ» يقدم من خلاله سلسلة من أربع جلسات سحور عبر الإنترنت، حيث تستكشف مجموعة من الممارسين الفنيين الروح المجتمعية لشهر رمضان بطريقة متعددة الأبعاد، متناولين إعادة بناء الوقت في الشهر الفضيل.