«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تقدم أكبر دورة برامجية في تاريخها في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

تطل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على الجمهور عبر قنواتها ومحطاتها الإذاعية، بدورة برامجية هي الأكبر والأكثر تنوعاً هذا العام. تضم مجموعة واسعة من البرامج الدينية والترفيهية والاجتماعية والثقافية، بإجمالي 137 عملاً مختلفاً، تمتاز بتعدد موضوعاتها، لتلامس كافة أذواق واهتمامات جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان.

وتضم الدورة البرامجية مسلسلات متنوعة في قضاياها ومعالجاتها الدرامية، يمثل فيها كبار النجوم العرب، إضافة إلى برامج مسابقات مشوقة تقدم جوائز قيمة، وأعمال تلفزيونية تم انتقاء محاورها بعناية، وقامت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيوني بإنتاجها، وفق رؤية تعتمد على استشراف تفضيلات الجمهور والارتقاء بوعي المشاهد في الشهر الفضيل.

دراما ونجوم

ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، سيكون الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الدراما العربية، الذين يشاركون في مسلسلات جديدة، تبث على قنوات ومحطات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ومن أبرزهم جمال سليمان وسميحة أيوب وأيمن زيدان ورشيد عساف وسلاف فواخرجي. أما على مستوى نجوم الشاشة الصغيرة من الخليج، فسوف يطل على الجمهور عدد من الفنانين المعروفين، أبرزهم سعد الفرج، وجاسم النبهان ومحمد المنصور وإلهام الفضالة وهيا عبدالسلام، ومنى حسين، وبثينة الرئيسي وحسن مهدي.

فيما تقدم قنوات وإذاعات الشارقة حزمة برامج اجتماعية وثقافية ودينية، تتنوع بين المسابقات وبرامج التوعية والتثقيف والإضاءة على الأدب الشعبي والتراث المحلي، يعدها ويقدمها نخبة من الإعلاميين الذين لهم تجارب في تكوين صلة مع الجمهور ببرامجهم المميزة.

الطاووس والكندوش

وتحضر الدراما العربية في رمضان هذا العام على تلفزيون الشارقة من خلال عدة أعمال، من بينها مسلسل «الطاووس» للمخرج رؤوف عبد العزيز وبطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، و«الكندوش»، الذي يأتي من بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان.

تواصل الدراما الخليجية حضورها في كل المواسم الرمضانية، وفي هذا الموسم يقدم تلفزيون الشارقة المسلسل الخليجي «مطر صيف»، الذي تدور أحداثه حول عائلة غانم التي تجر الحياة أفرادها إلى طريق الهاوية بعد فترة استقرار عائلي. وهو من بطولة سعد الفرج، ونور، وحسن مهدي، وحصة النبهان وأسماء أخرى.

أما المسلسل الخليجي الثاني فيحمل اسم «الناموس» وتدور أحداثه في أجواء بيوت الأربعينات في الكويت، وصولاً إلى حقبة السبعينات، ضمن رصد درامي للتحولات الاجتماعية في البيئة الخليجية من خلال المجتمع الكويتي. ويعد المسلسل من بطولة محمد المنصور، وجاسم النبهان، وهيفاء عادل، وخالد أمين، وبثينة الرئيسي وأسماء أخرى.

أدب شعبي

وعبر برنامج «شدو الحروف» يستكشف جمهور تلفزيون الشارقة مع د. عبد العزيز المسلم مدير معهد الشارقة للتراث، نماذج من الأدب الشعبي الإماراتي، حيث يجول البرنامج بين قصائد الشعراء الإماراتيين القدامى وشعراء الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، فيما يعرض سيف فاضل في برنامج «جواهر» 13 قصة ملهمة، يرويها أصحابها بأنفسهم، وتعكس الروح الإيجابية في مواجهة تحديات الحياة.

غوص في الذاكرة

واعتمدت قناة الوسطى من الذيد للدورة البرامجية لرمضان الجديدة 18 عملاً، شملت 4 مسلسلات و11 برنامجاً من الإنتاج المحلي، مع اقتناء 3 أعمال للبث خلال رمضان.

كما تعرض قناة الوسطى من الذيد مسلسل «صقار» الذي يقوم ببطولته النجم رشيد عساف في دور «صقار» وقمر خلف في دور «غوايش» إلى جانب النجوم جمال العلي، ورنا الأبيض، وروعة ياسين، وفاروق الجمعات، ونجوم آخرين.

في برنامج نوعي يسافر بالمشاهدين نحو الذاكرة الحية لماضي الذيد ومجتمعها، ينضم مشاهدو قناة الوسطى إلى القافلة التي ترتحل بهم عبر السنين، متلمسة ملامح الحياة، وطبيعة الناس ومهنهم وشواغلهم، ومنعشة لذاكرة اختزنت من الحياة حكمتها وفلسفتها، عبر برنامج «سوالف لمسيان».

وتعانق قناة الشرقية من كلباء الأجواء الروحانية عبر 17 برنامجاً، منها 4 مسلسلات و12 برنامجاً محلياً، وعمل مستورد أضيف إلى مكتبة القناة.

ومن أبرز ما تعرضه الشرقية خلال الشهر الفضيل برنامج «وجهة»، الذي يستضيف في كل حلقة ممثلاً أو شخصية مشهورة، ويتخذ من المنطقة الشرقية وجهة لجولة البرنامج خلال الحديث مع ضيوف الحلقات التي يقدمها الإعلامي عبدالله بن حيدر.

وفي إطار برامج المسابقات الرمضانية التي يشترك فيها الجمهور وتتخذ من الثقافة والتراث والمعلومات العامة محوراً للمنافسة وحصد الجوائز، تقدم القناة برنامج مسابقات «السوق القديم»، الذي ينطلق في خورفكان.

ومن البرامج الدينية يقدم فهد هيكل برنامج «مع الإنسان»، الذي يربط بين الإعجاز العلمي والآيات القرآنية، من خلال توجيه السلوك البشري للتأمل والتدبر في خلق الله.

أثير ملون

أعدت إذاعة الشارقة لمستمعيها في رمضان 50 عملاً، وقالت عبير الشاوي مدير إذاعة الشارقة إن البرامج المنتجة محلياً حازت على النصيب الأكبر.

وذكرت الشاوي أن إنتاج الإذاعة لهذا الموسم شمل برنامج المسابقات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس»، من تقديم جمال السميطي، ومريم العاجل. والهادف إلى تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، عبر وضعهم في مواقف تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة بعناية، حيث يتيح البرنامج لأفراد الأسر فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم الذهنية والجسدية.

نفحات

قال خليفة حسن خلف مدير إذاعة القرآن الكريم (تبث على تردد 102.7 FM)، إن الإذاعة ستقدم 20 عملاً جديداً، ضمن الدورة البرامجية الرمضانية، تضم حزمة برامج دينية، تستمد عناوينها ومحاورها من تخصص الإذاعة، مستفيدة من انفتاح الجمهور على أثيرها ومن الأفق الرحب الذي تتيحه أجواء شهر رمضان المبارك.