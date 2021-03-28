هنديان يقتنيان اللوحة الرقمية الأغلى في العالم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

كشف تاجرا عملات مشفرة من أصحاب الملايين أنهما اقتنيا اللوحة الرقمية الأغلى في العالم التي بيعت في مزاد مؤخراً مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في سوق "فن التشفير".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هنديان تجمعهما صداقة كشفا مؤخراً عن هويتهما بكونهما صاحبا اللوحة الرقمية المدمجة، ليحجز كل من فيغنيش ساندارسن ورفيقه أناند فينكاتيسواران (كلاهما في الثلاثينيات من العمر) مقعداً في تاريخ الفن الحديث، بعد اقتناء لوحة مخزنة في ملف بصيغة jpeg، والتي تعود للفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـ Beeple، بعد عرضها في مزاد لدار كريستيز، هو الأول من نوعه لعمل رقمي لا يوجد في العالم المادي يعرض من قبل دار مزادات كبرى، وقد بيع يومها بنحو 69.3 مليون دولار.

وفي وصف للحظات الأخيرة المثيرة للأعصاب في المزاد عبر الإنترنت لمجموعة من 5000 صورة للفنان المعروف باسم Beeple، قال فينكاتيسواران: "لم نكن متأكدين من فوزنا"، مردفاً: "وقد عكفنا على تحديث الصفحة" للتأكد من ذلك النبأ السار.

المزاد الذي أقيم في كريستيز بلندن في 11 مارس الجاري جعل العمل الفني المجمع للفنان بيبل وعلى الفور واحداً من أغلى القطع التي يبيعها فنان على قيد الحياة، حيث انضم العمل إلى لوحة شهيرة رسمها ديفيد هوكني وتمثال من الفولاذ المقاوم للصدأ من تصميم جيف كونز.

قال فينكاتيسواران إنه وصديقه وشريكه ساندارسن ما زالا يضعان الشروط الخاصة بهما لعملية الشراء التاريخية تلك.