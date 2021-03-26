مرحوم يا راعي الوفا

المصدر: شعر: إبراهيم محمد بوملحه

مَرْحومْ يا راعي الوِفا والمُروّاتْ

يا منْ فِتَحْ أبوابْ خَيرهْ هِمايا

أعْطى وأغْدَقْ من كفِوفٍ سِخيّاتْ

مَعينِ عَذْبٍ سالْ وارْوى الظِّمايا

تِرْوى عَنِهْ فِ الخيرْ أحْلى الحِكاياتْ

لي بالذَّهَبْ تِكْتَبْ جميلِ الرّوايا

خَفّفْ عنِ المحتاجْ ثِقْلِ المعاناتْ

ياما مِسَحْ مِ الصَّدرْ هَمِّ الشّكايا

خَيرهْ وِصَلْ لافْريقيا خِصْ بالذّاتْ

بَنى مدارِسْ عالياتِ الذّرايا

كمْ قدْ غِدَتْ في ذي الأماكنْ عَلاماتْ

إتْشيرْ لِهْ بالفَضلْ صِبْحِ وْمِسايا

سَدّدْ بِها لِلنَّشءْ نَقْصٍ وحاجاتْ

واهْدى بِها لِلعِلمْ أسْمى هدايا

يا ما عِطى مِنْ حِرِّ مالِهْ جِزيلاتْ

يِطْمَعْ بِأجْرٍ يِمسَحْ اذْنوبِ وْخِطايا

مَرْحومْ يا حمدانْ وافي السّجِيّاتْ

أفْعالْ خَيرِكْ كامِلاتٍ وِفايا

مِثْلِ السِّحِبْ لي هاطلاتٍ كِريماتْ

تَسْقي وِتَرْوي مِبْعِداتِ المِدايا

سَمْحٍ لطيفٍ لِهْ خِصالٍ جِليلاتْ

إرْثٍ أصْيلٍ من كِرامْ الْبَرايا

لِهْ مَجلِسٍ مفتوحْ في كلْ الاوْقاتْ

تِلْقاهْ في صَدْرِهْ حِسينِ المْزايا

وجْهٍ بِشوشٍ تَرْتِسِمْ فيهْ بَسْماتْ

من حِسْنِ أخْلاقَهْ وِطيبِ النِّوايا

مِتْبسِّطٍ للناسْ ماشَيْ كَلافاتْ

إلّا البساطَهْ نافحِهْ بالشِّذايا

ادْعو لِهْ الُمولى بأنْهارْ رَحْماتْ

تَنْزِل عَ قَبْرَهْ غادقاتٍ هِمايا