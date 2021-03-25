فقيد العرب والإنسانية

عبر نجوم الفن العربي، في تغريداتهم ومنشوراتهم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الكبير، لرحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي يجسد عنواناً للخير والقيم الإنسانية والمحبة والتآخي. وقد كتب الفنان اللبناني، راغب علامة: «تعازينا القلبية الحارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والشعب الإماراتي الحبيب ولكل حكام الإمارات العربية المتحدة، بوفاة الفقيد الغالي المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».

خسارة كبيرة

من جانبها، أشارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إلى أن الراحل، صاحب القلب الكبير، كان رجل وفاء وحكمة وخير، وعزت شعب الإمارات برحيله، حيث كتبت عبر تويتر: «تعازينا الحارة للشعب الإماراتي الحبيب في وفاة الفقيد الغالي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، فهذا الرحيل خسارة كبيرة، حيث كان على قدر كبير من الذكاء والحكمة والوفاء لوطنه وشعبه».

حكمة

أما زميلتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فقالت: «خسر العالم العربي قائداً عُرف بذكائه وحكمته. نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد محزن جداً. أحرّ التعازي لحكام وشعب الإمارات العربية المتحدة الحبيب».

في حين لم يكن الفنان اللبناني وليد توفيق خارج دائرة الحدث، حيث سجل اسمه ضمن قائمة المعزين برحيل فقيد الوطن، حيث غرد عبر «تويتر» بالقول: «خالص العزاء لأهلنا في دولة الإمارات الحبيبة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله الصبر».

وعلى ذات النسق، سار الفنان اللبناني وائل كفوري، والذي كتب عبر حسابه على تويتر: «أتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد، رحمه الله، وأسكنه فسيح جنّاته».

وكتبت الفنانة نيللي مقدسي، على حساباتها بمواقع التواصل : «الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة تعازي الحارة لآل مكتوم ولشعب الإمارات الغالي ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»