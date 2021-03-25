حمدان بن راشد.. صاحب القلب الكبير وعنوان الخير والإبداع

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

عبّر عدد كبير من المسؤولين والمثقفين في الدولة عن حزنهم لرحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واستذكروا مآثر الفقيد على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، مواسين قادة الإمارات وأنفسهم بهذا المصاب الجلل، مستحضرين مناقبه وأثره الباقي من خلال ما قدمه للإمارات والإنسانية.





إنجازات





وكتب معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، على حسابه على «فيسبوك»: «رحم الله فقيد الوطن الغالي.. وهب نفسه لخدمة شعب الإمارات وشارك في وضع أعمدة الاتحاد الأولى». وأضاف: «ثم أشرف من موقعه القيادي على إنجازات 50 سنة من التقدم والتميز، وساهم قبل أن يفارقنا في وضع مخططات الـ 50 سنة القادمة».



وعبّر جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن حزنه للمصاب الجلل، وغرّد في حسابه على «تويتر» قائلاً: «لم أسافر إلى أي بلد في العالم إلا وجدت أعماله الخيرية شاهدة على إحسانه من غير منٍّ ولا إعلام».



وطغت التعازي والعبارات التي تذكر مآثر الفقيد على حسابات المسؤولين والمثقفين في مواقع التواصل، فكتب بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي قائلاً: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه واجزه خير الجزاء، لما قدمه لوطنه وأمته، وخدمته للعلم والعلماء وأحسن عزاء آل مكتوم الكرام ودولة الإمارات في فقده».





قامة وطنية





من جهتها، تقدمت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بصادق عزائها وعظيم مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وآل مكتوم الكرام جميعهم، في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية يوم أمس.



وقالت بدري: «فقدنا اليوم قامةً وطنية واقتصادية كبيرةً، وقائداً من قيادات الوطن المخلصين، رجلاً كرّس حياته لرفعة هذا الوطن العظيم. رحل الفقيد الكبير الشيخ حمدان آل مكتوم، تاركاً وراءه إرثاً غنياً سيبقى شاهداً على قامته العالية وحاضراً في ذاكرة الأجيال. بعميق الأسى، أتقدم باسمي وباسم أسرة دبي للثقافة بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسرة المغفور له، وشعب الإمارات. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان».





مشاركات





وأعاد العديد من الأدباء نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نعى فيها أخاه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من بينهم سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. كما نشروا في حساباتهم تغريدات أصحاب السمو الشيوخ التي نعت فقيد الوطن.





مواساة





كما قدم تركي الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، عبر حسابه على «تويتر»، أحر التعازي وأصدق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم والشعب الإماراتي.





رثاء الأدباء





واستحضر العديد من الأدباء والمثقفين، مناقب فقيد الوطن، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكدين أن الراحل سيبقى من خلال ما قدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنه كان واحداً من جيل المؤسسين، الذين كان على عاتقهم بناء دولة الإمارات الحديثة، للوصول إلى ما وصلت إليه من رفعة وتقدم وعمران. وذكروا خلال حديثهم لـ «البيان»، أن الإمارات مستمرة بجهود قادتها، وأن رحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، استحضار لجيل المؤسسين وعظمة دورهم، كما استعرضوا جهود فقيد الوطن في الكثير من الجوانب، على الصعيدين المحلي والدولي.





قادة الاتحاد





قال الأديب علي أبو الريش: لا شك أن رحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هو فقدان لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الإمارات وشعبها. وأضاف: يعتبر الشيخ حمدان من مؤسسي اتحاد الدولة، وواحداً من الذين قاموا بجهود مضنية في سبيل إعلاء الاتحاد. وتابع: لذلك، لا يوجد إنسان بالإمارات إلا ويستشعر أن حبة من حبات المسبحة قد فُقدت. وأوضح: لكن يبقى التفاؤل بالموجودين، لأن قيادة الإمارات ساعد واحد، فالعزاء لنا بوجود هذه القيادة. واختتم بالقول: أطلب من الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يشفع لكل من أصيب بهذا الحدث الجلل بالصبر والسلوان.





حضور مستمر





بدورها، قالت الأديبة أسماء الزرعوني: برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقدت دولة الإمارات عموداً من أعمدة الخير. وأضافت: بحكم عملي في التربية، كنا نرى أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، حاضر بشكل دائم بين التربويين، وكان يعمل على تحفيز العاملين في القطاع التربوي في داخل دولة الإمارات وفي خارجها.



وأوضحت الزرعوني، كان للراحل أثر إيجابي في شعب دولة الإمارات، لما عرف به من طيبة وأخلاق، وأعمال خيرية. وأضافت: الموت حق علينا، ولكن رحيله كان صدمة بالنسبة لنا، وسيبقى دائماً بيننا، بكل ما قدمه.





شخصية مؤثرة





الأديب حارب الظاهري المسؤول الثقافي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، قال: فقدت اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة، شخصية بارزة واستثنائية، بل فاعلة بكل جهد إنساني على جميع الصعد. وأضاف: بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقدنا شخصية مؤثرة، سواء في العمل الحكومي أو في العمل الرياضي. وتابع: كان رحمه الله، شخصية داعمة، وذات رؤية سديدة، ومجددة عمل بإخلاص وتفانٍ، مع الرعيل الأول منذ قيام الدولة، فهو أحد مؤسسي العمل الحكومي، تاركاً بصمته للأجيال القادمة. وذكر الظاهري: يعتبر المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، رائداً من رواد عالم المال والاقتصاد، إذ سخر كل جهده لإعلاء كلمة الوطن. وقال: هذا ما عرفناه عن المغفور له، شخصية تعمل بجهد يفوق التصور، وهذا ما جعل الوطن اليوم يحزن على رحيله، طيّب الله ثراه.





رجل التنمية





بدوره أكد الكاتب والمستشار نجيب الشامسي، أن الإمارات تودع اليوم رجل التنمية ومشرّع السياسة المالية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وهب نفسه لخدمة وطنه الإمارات بعد أن كان شريكاً في الحراك التنموي والاقتصادي في إمارة دبي، حيث كان شريكاً مع أشقائه في العمل في ظل توجيهات باني نهضة دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، ومع قيام الدولة كان وزيراً لوزارة المالية والصناعة منذ تأسيس الدولة، ليقوم بدوره في ضبط وهندسة السياسة المالية لتكون متوافقة ومنسجمة مع السياسة النقدية لدولة تسعى لتسجيل حضورها في الخريطة الاقتصادية العالمية.



وقال الشامسي: في البعد الإنساني كان الشيخ حمدان بن راشد صاحب مبادرات إنسانية واضحة، فقد قدم في المجال الإنساني والخيري الكثير من المبادرات داخل الدولة وخارجها ولم يكن ينشد الشهرة بل مرضاة الله، فقد قام ببناء العديد من المستشفيات والمدارس والمساجد داخل وخارج الدولة، كما اهتم بالعلوم والصحة ودعم كل مشاريع الصحة في دبي والإمارات وجعل لها جوائز سنوية كرّم فيها المثابرين والمتميزين منها، وكان داعماً كبيراً للرياضة الإماراتية على كل المستويات وسخر لها كل الإمكانيات لتقوم بدورها.



وأضاف الشامسي: عرف عن سموه التواضع الجم، والرحمة الكبيرة، قابلت سموه حينما قدمت له كتابي «زايد وراشد.. التحدي والإنجاز»، حيث وجدت فيه التواضع والبساطة، ودائماً ما كان مجلسه مفتوحاً، حيث يلتقي بأبناء الدولة يرحب بأفكارهم ويحثهم على خدمة الوطن والسعي الدائم لرفعته، رحم الله قلب دبي الكبير حمدان بن راشد آل مكتوم.





أثر باقٍ





الفنان التشكيلي خليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة» قال إن رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صدمة لنا جميعاً، وأضاف: عندما قرأت «تغريدة» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ناعياً أخاه، عبر حسابه في «تويتر»، تأثرت كثيراً لعبارته المؤثرة، بأن سموه فقد «السند»، وشعرت بمدى الخسارة بالنسبة له، ولنا، ولدولة الإمارات.



وأشار عبد الواحد لأهمية الدور الذي قام به المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، في تأسيس دولة الإمارات، وتقلده لمناصب عدة، أثرى خلال وجوده فيها المكان.



كما تحدث عبد الواحد عن اهتمامات فقيد الوطن بالفعاليات الثقافية والتشكيلية. وقال: تشرفنا بوجوده، رحمه الله، في إحدى الفعاليات، ومن بعدها حضوره معرضاً تشكيلياً، لقد كان مستمعاً جيداً، وكان ينظر إلى الأعمال الفنية بدقة، وكان ذلك اليوم شرفاً كبيراً لنا.



وذكر عبد الواحد: إن الراحل كان له العديد من الاهتمامات، منها في المجالات الإنسانية والعلمية والثقافية، التي تسهم في بناء الإنسان، وترفع من مستواه المعرفي، وهو ما تجلى في الجوائز العديدة التي أسسها، مثل جائزة حمدان بن راشد للابتكار، وغير ذلك من جوائز في المجال التربوي. ورأى عبد الواحد: إن رحيله خسارة، ولكن سيبقى أثره في الإمارات، التي تواصل المسيرة بجهود قادتها.