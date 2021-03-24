تركي آل الشيخ يعتزل كتابة الشعر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ الأحد الماضي اعتزاله كتابة الشعر وهو ما خلق تفاعلاً كبيراً من رواد موقع تويتر حيث حزن البعض على القرار وسخر البعض الآخر منه.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على موقع تويتر: "قررت قراراً من اليوم سأعتزل الشعر.. ويبقى كل ما كتبت ذكرى".

وبالإضافة لرئاسته للهيئة وعمله كمستشار في الديوان الملكي السعودي، اشتهر آل شيخ بكتابته للقصائد التي غناها بعض من أشهر المطربين في الوطن العربي مثل عمرو دياب وكاظم الساهر.

وجاءت أبرز التعليقات على القرار من الشاعر الموسيقي المصري أمير طعيمة الذي أعرب عن رفضه اعتزال آل الشيخ.

كذلك أعرب مستخدمون آخرون عن حزنهم على قرار آل الشيخ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها آل الشيخ اعتزاله كتابة الشعر، حيث سبق وقرر الاعتزال عام 2018 قبل أن يعدل عن قراره، وفق "يورونيوز".