«أيام الشارقة التراثية» تطلق جائزة أفضل صورة لمبانيها وفعالياتها

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت اللّجنة المنظمة لفعاليات الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية» عن إطلاق مسابقة لأفضل صور فوتوغرافية يتم التقاطها لمباني وفعاليات وزوّار وضيوف الحدث، حيث خصصت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة عن كل فئة بلغ مجموعها 20 ألف درهم إماراتي موزعة على فئتين.

وتفتح المسابقة أبواب المشاركة أمام المصورين من الهواة والمحترفين، حيث حددت مراكز ثلاثة أولى للفائزين عن كل فئة، إذ ينال الفائز بالمركز الأول 5 آلاف درهم إماراتي، فيما ينال الفائز بالمركز الثاني 3 آلاف درهم، والمركز الثالث ألفي درهم، على أن تسلم الصوّر المشاركة في موعد أقصاه عند الـ12 ظهراً من يوم الاثنين 5 أبريل، عبر البريد الإلكتروني photography@sih.gov.ae مع ذكر الاسم الثلاثي، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورقم الهاتف.

وتتوزع فئات الجائزة على اثنتين: الأولى (جماليات المباني والأجنحة المشاركة في الأيام)، والثانية (حياة الناس في الأيام)، وتشترط المسابقة أن تكون الأعمال جديدة ولم يسبق المشاركة بها في جوائز أخرى، وأن تكون ملتقطة خلال الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية.