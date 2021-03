228 مليون درهم لـ«رحلة الإنسانية»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

حطمت، أول من أمس، لوحة «رحلة الإنسانية» رقماً قياسياً عالمياً جديداً للبيع، خلال المزاد العلني والمقام بمنتجع أتلانتس النخلة مقابل مبلغ وصل إلى 227,757,000 درهم إماراتي (62 مليون دولار أمريكي)، أي ضعف المبلغ الذي هدفت المبادرة إلى جمعه، بهدف دعم الأطفال الأكثر تضرراً من آثار الجائحة حول العالم.

وبذلك تنتهي رحلة أكبر مبادرة اجتماعية وفنية وخيرية عالمية، في التاريخ، انطلقت من دبي، بلوحة فردية مرسومة على قماش من قبل فنان واحد، هو البريطاني المعروف ساشا جفري.

وشهد المزاد العلني الكثير من التفاعل العالمي مع المبادرة، التي تم إطلاقها عام 2020 خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبالشراكة مع كل من دبي العطاء، ومنتجع أتلانتس النخلة في دبي. وكان جفري قد قام برسم اللوحة في منتجع أتلانتس على مدى سبعة أشهر، وبواقع 20 ساعة في اليوم.

مفاجأة المزاد

وأكدت اللجنة المنظمة، التي تلقت مئات من المكالمات الهاتفية الدولية، للمشاركة في شراء اللوحة، التي تم تقسيمها إلى 70 لوحة، وكان من المتوقع أن تُطرح منها 9 لوحات للبيع في دبي، ومن ثم تكمل البقية رحلتها في مزادات عالمية، ولكن في مدينة دبي لا يمكن إلا أن تحصل المفاجآت المبهرة بكل المقاييس، فخلال الحفل أقفل رجل الأعمال الفرنسي أندريه عبدون المزاد الخيري، حين أعلن شراءه اللوحة بالكامل بمبلغ 62 مليون دولار أمريكي، بعد مزايدة متصاعدة من الحضور، وعبر المكالمات الدولية.

وتم خلال المزاد الخيري أيضاً بيع لوحتين مرغوبتين ذواتَيْ قيمة عالية؛ الأولى «قطعة الفُرَش»، وهي عمل فني ابتكره جفري من الفُرَش الأصلية المستخدمة في رسم القطعة الفنية المُحطِّمة للرقم القياسي بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي، والثانية «الملابس التي ارتداها الفنان»، وهي قطعة فنية تم تعليقها على إطار.

وتمثل الملابس التي ارتداها الفنان خلال عملية رسم اللوحة، التي استمرت 7 أشهر، داخل قاعة منتجع أتلانتس أثناء فترة الإغلاق التام، وذلك بمبلغ 140 ألف دولار أمريكي. وكان الفنان ساشا جفري قد طرح مجموعة من اللوحات الفردية، التي تمثل كل منها محطات ملهمة من لوحة «رحلة الإنسانية»، التي تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال الأكثر احتياجاً في العالم.

ومن ضمنها لوحة the child within us تم بيعها مقابل 257 ألف دولار أمريكي، كما بيعت لوحة mother nurture مقابل 900 ألف دولار أمريكي، واستطاعت لوحة the soul of earth أن ترفع محاولات المزايدة عليها، وتم بيعها مقابل مليون دولار أمريكي.

هذا، وستقوم دبي العطاء بتخصيص الأموال التي تم جمعها خلال المزاد التاريخي لشركاء مبادرة «إنسانية مُلهَمة»، بما فيهم «اليونيسف»، و«اليونيسكو»، ومؤسسة «جلوبال جيفت»، ودبي العطاء، وذلك لدعم مجموعة من البرامج الرامية إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأطفال، مثل حصولهم على وسائل الاتصال، والتعلم، والرعاية الصحية، والمرافق الصحية.

هدف سامٍ

وتعليقاً على المزاد، قال ساشا جفري: «بصفتي رساماً ومحباً للأعمال الإنسانية لأكثر من 25 عاماً، أعتقد أن هذه اللحظة هي الأهم والأبرز في حياتي، بل اللحظة الأهم للبشرية.

مع بدء مبادرتي (إنسانية مُلهَمة)، ارتأيتُ إعادة بناء كوكبنا المُحطَّم من خلال قلوب وعقول ونفوس أطفال العالم. أشعر في داخلي أننا تقدمنا خطوة أخرى إلى الأمام نحو تحقيق هذا الهدف السامي»، ويُمكِن للمهتمين بمشاهدة قطع مختارة من العمل الفني، الذي حطم الرقم القياسي، زيارة «غاليري ليلى هيلر»، وهو أكبر معرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع في السركال أفنيو بدبي.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال أندريه عبدون: «أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يحرص دائماً على مساعدة الأطفال».

وأضاف: «دولة الإمارات تمهد لنا الطريق الذي يمكننا أن نسلكه، حيث لا شيء مستحيل. كما أن هذا الإنجاز هو مجرد الخطوة الأولى في إطار مبادرة إنسانية مُلهَمة». وتابع: «لطالما حلمت بتقديم شيء مميز لأولادي ووالدي، وبعد أن تحدثتُ مع ساشا، لمستُ منه مدى عشقه بهذه اللوحة والجهد العظيم الذي كرسه لتنفيذها. وكان هدفي في دائماً مساعدة الأطفال. وبالنسبة لي، لم يكن لديّ أي طعام عندما كنت طفلاً، والآن أصبحت أكسب لقمة العيش، لذا، فعلينا جميعاً أن نقوم بفعل هادف، وكل دولار يمكن أن يحدث فرقاً، وإذا قمنا بتحقيق ذلك معاً، فإننا نعطي الأمل لهؤلاء الأطفال بحياة كريمة».

نتائج مبهرة

قال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: فخورون للغاية بالإنجاز الذي حققته لوحة «رحلة الإنسانية»، وتعد مبادرة الرسام ساشا جفري بمثابة شهادة واضحة ومثالاً حياً على قوة التعاون بين الناس، وستذكرنا دائماً بالنتائج المبهرة، التي يمكننا تحقيقها فيما لو قمنا بتوحيد الجهود، ضمن رؤية مشتركة لخلق عالم أفضل.