«المسألة».. جديد الفنان الإماراتي طارق المنهالي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنيته الجديدة بعنوان «المسألة»، والتي قابلها الجمهور باستحسان كبير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات الشاعر «نجم»، وألحان علي عبدالعزيز، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وميكس ماستر علي رمضان، وبإشراف عام من الفنان فادي الساري. وعبّر الفنان طارق المنهالي عن سعادته بالصدى الطيب، الذي تركته الأغنية الجديدة، واعداً الجمهور بسلسلة متجددة من الأعمال المنوعة المميزة، التي ترضي جمهوره في الإمارات، والوطن العربي، في الفترة المقبلة.