«أمريكية دبي» تكرم الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

المصدر: دبي - البيان

كرّمت الجامعة الأمريكية في دبي، الفائزين بمسابقة القصة القصيرة، التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وندوة الثقافة والعلوم في دبي، في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، لطلبة الثانوية العامة، في مدارس الدولة الحكومية والخاصة.

وقد سلم الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة صابرينا جوزيف رئيسة الهيئة الأكاديمية، المنحة الدراسية إلى الطالب عبد الله داوود علي أحمد، من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، الفائز بالمركز الأول، وقرر الطالب الفائز، دراسة الهندسة في الجامعة. كما تم تقديم الجوائز المالية والتقديرية إلى الفائزين المتميزين، وهم: ميثاء المري ـ مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا، علي محمد درويش علي ـ مدرسة دبي الوطنية ـ فرع الطوار، ريم محمود سعد سليم ـ الأهلية الخيرية ـ القادسية الشارقة، مريم علي ـ مدرسة دبي الوطنية.

جهود

كما تم تكريم حسن سوالمة مدير مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، تقديراً لجهوده في تحفيز طلبة المدرسة للمشاركة في المسابقة. المسابقة كانت كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال، بعنوان (الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً)، باللغتين العربية أو الإنجليزية. ووجّه رئيس الجامعة، التهنئة إلى الفائزين، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً في حياتهم الجامعية المقبلة.

وحثهم على المشاركة في مسابقة الفيلم القصير، التي طرحتها كلية محمد بن راشد للإعلام، وتعبر عن الصحة النفسية عند طلاب المدارس، بسبب انتشار جائحة «كورونا». وآخر موعد لتسليم المشاركات، نهاية مارس الحالي.