الاتحاد النسائي العام ينظم جلسة شعرية «في حب أم الإمارات» بمناسبة يوم الأم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الاتحاد النسائي العام، متمثلاً بمكتبة الشيخة فاطمة بنت مبارك، أمسية شعرية تحت عنوان «في حب أم الإمارات»، بمناسبة يوم الأم، وتكريماً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم مسيرة التقدم والعطاء في الدولة، بمشاركة عدد من الشاعرات والفنانات الإماراتيات.

يأتي ذلك من منطلق حرص الاتحاد النسائي العام، على تعزيز المشاركة الأدبية للمرأة، التي حققت بدورها العديد من الإنجازات والإسهامات في الشعر والأدب، وغيرها من المجالات، وبجدارة، إضافة إلى توفير منصات أدبية للفنانات الإماراتيات، للمشاركة في جميع المناسبات المعنية في الدولة، سواء من خلال الفنون التشكيلية، أو الشعر، تحت مظلة أدبية زاخرة بالإبداعات.

وقد زخر برنامج فعاليات الجلسة التي أدارتها الإعلامية هاجر الرئيسي، بفقرات متنوعة، عرض خلالها بعض القصائد الشعرية المغمورة بمشاعر الحب والامتنان، والتي أحيتها كل من الشاعرة مولاف، والشاعرة حمدة المر، عبَّرن من خلالها عن مكانة وحب الأم، وخصصن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بعبارات شجية ومعبرة، إلى جانب استعراض بعض الأعمال الفنية، من خلال معرض اللوحات الفنية، الذي تشكل بأنامل للفنانة التشكيلية نورة الهاشمي، والتي عبّرت عن حبها لسمو «أم الإمارات» بلوحات جميلة، تحمل كل مشاعر الحب والوفاء لسيدة العطاء، كما تخللت الأمسية، وصلة فنية لفنانة العود شرين تهامي، حيث أحيت الأمسية بأغانٍ من قصائد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.