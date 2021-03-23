«منشورات القاسمي» تزيِّن أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة - البيان

يحفل جناح «منشورات القاسمي» المشارك في أيام الشارقة التراثية بالعديد من الإصدارات الجديدة من تحمل اسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثل موسوعته «محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»، والذي يأتي في نسختين عربية، وإسبانية، جاءت العربية في مجلدين، الأول 712 صفحة، والثاني 678، أما النسخة الإسبانية التي ترجمها محمد نذير الحمصي، فجاءت أيضاً في مجلدين، اشتمل الأول على 638 صفحة، والثاني على 610 صفحات.

إضافة إلى رواية «بيبي فاطمة وأبناء الملك»، و«التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، و«موسوعة أحاديث سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 1972م - 2018م»، وأكثر من 50 من العناوين المنجزة باللغة العربية والأجنبية كتبها وأعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي احتضنها الجناح، وتشمل الرواية والمسرح والتاريخ والجغرافيا والسيرة، وتضم أكثر من 10 مسرحيات و4 كتب سيرة ذاتية، إضافة لروايتين، فيما هناك نحو 35 كتاباً في التاريخ والجغرافية، وكذلك هناك نحو 60 مؤلفاً مترجماً إلى اللغات الحية (الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والهندية وسواها)، كما ضم الجناح المؤلفات التي تمت إعادة طباعتها مجدداً بعد نفاد طباعتها، ومنها مسرحية «الحجر الأسود» و«يوميات ديفيد ستون»، و«الحقد الدفين»، و«حديث الذاكرة» في أجزائه الثلاثة.