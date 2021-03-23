أشعار محمد بن راشد.. جواهر الفكر والحكمة والقيم والجمال

المصدر: دبي - البيان

في أمسية متميزة، عطرتها شذرات من قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استضاف مركز جمال بن حويرب للدراسات، مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للشؤون الثقافية، إبراهيم بوملحه رئيس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في محاضرة بعنوان «قراءة في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، قدمه خلالها المؤرخ والباحث جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بحضور لفيف لافت من الشعراء والأدباء والإعلاميين، يتقدمهم بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، د. صلاح القاسم، المستشار في هيئة الثقافة والفنون في دبي، د. محمد سلطان العلماء، د. شهاب غانم، المستشار عبد الله المطيري، المستشار التراثي راشد بن هاشم، المستشار التراثي رشاد بوخش، والفنان خالد الجلاف وآخرون.

رحلة ممتعة

بدأ جمال بن حويرب تقديمه للمحاضر قائلاً: بمناسبة «يوم الشعر العالمي»، سيأخذنا الأخ إبراهيم بوملحه، في رحلة ممتعة، في شعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحفظ نحو 20 ألف بيت من الشعر القديم والحديث، العمودي والنبطي، وشعره، مثل كلامه، ينبض بالحكمة والمعرفة والتجارب والحب.

علم شعري

وأخذ الشاعر والباحث إبراهيم بو ملحه زمام الحديث قائلاً:

إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علم من أعلام الشعر النبطي، ليس في الإمارات فقط، وإنما على الصعيد الخليجي عامة، له عدد كبير من القصائد المتميزة، التي تشغل مساحة واسعة من ديوان الشعر النبطي في عصرنا، بحيث يمكننا من خلال اطلاعنا على قصائد سموه، أن نعده، دون أدنى مجاملة أو تحيّز، من أهم الشعراء النبطيين على الساحة الخليجية يقول سموه في إحدى قصائده:

اغسلي بالبرد قلب صبٍّ تشهّدْ

بعد عقلٍ يدلّهْ ضاع منه الدليلْ

ساهرٍ ما رقد لين جفنه تجمّدْ

يسهر الليل كله في نحيبٍ طويلْ

مضامين

الناحية الثانية، هي المعاني والمضامين، والفكر المطروحة في شعر سموه، فإن لذلك أهمية كبيرة في العملية الشعرية، لا تقل عن الجمال البياني.. ولو أردنا أن نرى تأثير هذا الجانب في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فإن ذلك واضح كل الوضوح في شعر سموه، حيث تبرز فيه المضامين والمعاني العميقة، والفكر والحكم والأمثال والتجارب الحياتية.. لنستمع له في هذه الأبيات:

جفني جفا ما غضّـت العين بـِنـْعـَاسْ

أسهر مَعَا كلّ الـنّجوم المراويس

واخطّ زينات المثايل بِلـَطْرَاسْ

على جِدَاولْ دراجَاتْ الهواجيس

اطلاع

وللتدليل على الناحية الثانية، وهي الاطلاع على قصائد الشعراء والحفظ والإفادة منها، والتي تسهم في تكوين ملكة الشعر لدى الشاعر، أذكر قصة مهمة في هذا الشأن، حيث إنني والأخ جمال بن حويرب، والأديب المرحوم فاروق شوشة، كنا في جلسة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في إقامته بمنطقة المرموم، وكان الحديث بيننا أدبياً، وقد استغرب الشاعر فاروق شوشة، من مدى حفظ سموه لكثير من الأبيات الفصيحة للشعراء العرب.

حكم وأمثال

وقال بوملحه: تعرّض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في شعره، إلى عدد كبير من الموضوعات والحكم والأمثال التي تحصل عليها، إما من خبراته وتجاربه في الحياة، أو من خلال قراءاته واطلاعه على تجارب الآخرين، ما يعكس أثره وتأثيره الإيجابي على مستوى شعر سموه وتميزه.. يقول سموه:

مثل الطبيب اللي يعالج بصرها

يبغي يعالجها سعى في عماها

ويضرب مثلاً آخر لتجدد الحياة وعدم وقوفها عند حد معين، بالقمر الذي يطلع بعد غياب نجم سهيل في السماء.. ويضرب كذلك مثلاً بالشمس التي يزداد ضياؤها، بعد فترة ضحاها، يقول:

إن غاب نجم سهيل يظهر قمرها

شمس الضحى ما وقّفت في سماها

مساجلات

وتميزت مساجلات الشاعر، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مع الأمير خالد الفيصل، بالجمال من حيث صياغتها ومعانيها. ومن أجمل قصائد الأمير خالد الفيصل، قصيدته «من بادي الوقت»:

من بادي الوقت هذا طبع الايامي

عذبات الايام ماتمـدي لياليهـا

حلو الليالي توارى مثل الاحـلامي

مخطور عنَّي عجاج الوقت يخفيها

ويتفاعل سموه مع ما ورد في القصيدة من فكر ومعانٍ وجمال وصياغة متميزة، فيرد عليها بقصيدة تتميز بجمالها ومستواها وصورها.

يا مرحبا يا مِعَنّي خَطّ الاقلامي

مثايلٍ شوِّقَتْنيِ في معانيها

حيّ المثايل يا سلالة نسل الكرامي

يا من بيوته عن الزّلاّت يحميها

من داثر الوقت وهذا طبع الايامي

مرّاتْ تصفي ومرّاتْ الكدر فيها

غزل

وأضاف المحاضر قائلاً: برز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الساحة الشعرية، على أنه شاعر غزلي.. فقد شغل الغزل عنده مساحة عريضة من شعر سموه، وتميز هذا الشعر بالرقة والجمال والذوق والعذوبة، وبالمعاني والصور والمضامين التي تلذ القارئ، وتشبع نهمه في هذا المجال، يقول:

أسمع صـدى صوتك مع ضجّـة الناس

والحـس يســري للضمايــر حسوســي

أنســى معـاك العـزم والفكـر واليــاس

وحبــك بقلــبي للضميـــر مغروســـي

واهيــم فـي بحــر بالأمــواج غطــاّس

واسـج وانسـى عـن ربوعـي جلوســي

قضايا إنسانية

وتبرز في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، القضايا الإنسانية، ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة، لأنه يتطرق لمعاناة الإنسان وظروفه التي عادة ما تشكل قضية توليها المجتمعات عامة اهتماماً خاصاً، وتفاعل سموه مع هذه القضايا في شعره، وتحدث عنها حديثاً عاطفياً مؤثراً، كقصيدته عن الأم التي جاءت إلى سموه تشتكي ولدها الذي أساء معاملتها، وطردها من بيته، وهي التي ربته يتيماً، واشتغلت في بيوت الناس من أجل تربيته والصرف عليه، فيقول:

جت تشتكي لي من ولدها حزينه

مجروحة الخاطر ظلمها ولدها

كانت تظن أنها لديه الظنينه

يا اللي تحسبه قطعة من جسدها

ثم اختتمت المحاضرة بمجموعة من المداخلات الثرية من قبل الحضور النوعي، التي أغنت المحاضرة بمزيد من الإضاءات على شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.