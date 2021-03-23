صورة محمد بن زايد مع «أم الإمارات» تحفز قرائح الشعراء وتنير المعاني

المصدر: دبي - خلود حوكل

اغتنت أبيات الشعر بلآلئ المعاني وأبهاها بينما تسابقت لتصف عظمة ودلالات الصورة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أول من أمس، بمناسبة يوم الأم.

حيث يظهر فيها سموه مع والدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. إذ جادت قرائح الشعراء بأبيات تحكي تفرد وقيمة هذه الصورة التي نشرها سموه مرفقة بتهنئة في هذه المناسبة، قال فيها: «أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها.. تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة».

هلا مرحبا والله نظر مثريين الدار

‏شمس البلاد وليث داره وحاميها

‏هلا حي ابوخالد وبَسْمِتْه والانوار

‏صقر البلاد اللي يوجه مراميها

علي بن سالم الكعبي

أمك عظيمة سيدي وأنجبتْك أنت

‏وأخوانك الأبطال من هالعظيمة

الله يحفظك ذخرنا وين ماكنت

‏والله يحفظها وعزّها الله يديمه

حمد السعيد

حي هذا الشوف والطله

مرحبا يا وردة بلادي

افرحتنا شوفتج والله

ويعْل هذا الشوف ينعادي

مريم النقبي

هذا الشموخ المنحني ايقبّل ايدك

‏يا روح زايد من غلاك انحنى لك

‏هذا ولدك العود.. ما هو وحيدك

‏حنا وربّي كل ابونا عيالك

حسان العبيدلي

(أمّنا) الجنة تحت موطى قدمها

‏كيف وان (يابت) لنا الذيب الفلاحي

‏فيك من (زايد) ومن (جنّتك) دمها

‏و(المرايل) تشهد افْكل النواحي

عبدالله علي الشامسي

يا مرحبا بهالشوفه والفين يا حي

دارٍ وطيتيها وضوّا سعدها

ما جبتي إلا الخير والطيب والضي

والفرحه اللي لا نهائي عددها

أنور المشيري

أم الشيوخ، أم الوطن، أم الفخر

‏أم الامــارات.. المحبة والــسلام

‏انتي، وابْو خالد لنا عز وْذخر

‏من مجدكم هالشعب يرقى للغمام

عبدالله بن قصير

على هام الفخر أمٍّ عظيمه

لأنّ أمّ الوطن أمّ الجميع

سمو الطيب بأفعالٍ كريمه

نِثَر في موطني زهر الربيع

زهرة المازمي

الله يصونك يأم كل الإمارات

‏والله يزيدك نور يامنبع النور

‏واللي خلق آدم وسبع السموات

‏بأنك نهر بالخير يدفق وله دور

ناصر بن يروان النيادي

حي الله بطاري وريحة زايد

‏لي من غلاها وقفت اشعاري

‏أم الوطن.. تسلم لنا هالطله

‏يا نعمتن نحمد عليها الباري

‏أسما الكعبي «حس القصيد»

رقيت.. وما نزلت الا على ناموس

‏شرات الغيم يروي العالم قنوفه

‏نحن من يومنا نسمع عن الفردوس

‏لكن الليله.. أوّل مرّه نشوفه!

‏ ‫حمدان المحرمي‬

رساله في صوره لشعب الامارات

هي ترجمت كل المعاني النبيله

البِر والإحسان وكل الاحترامات

ومهما تسوي فحق أمك قليله

الحصباه

لو قلت لك هند والخنساء وعزتها

ما بنصفك يا فريدة عصرك ونوره

حرمه ولكن على المريخ هامتها

وافعالها للملا تشهد ومنظوره

مطلع الشمس

حتى فظهورك غير يا أم الامارات

هيبه وحضور وحشمةٍ في ظهورك

حزتِ الفخر كله بنسل الكرامات

منهم ابو خالد عسى يدوم نورك

ذياب الحميدي

الشعر يحلا فيك بالذات

‏يام الشيوخ اهل العوايد

‏عساك دايم في مسرات

‏يا امرافقه ع الخير زايد

‏سراب الشارجه

حي شمسٍ شارقه واهلا

شيخة ريومٍ من بلادي

يا حلاة الشوف يا محلا

امنّا النور اللي متبادي

حمدة العوضي

يا حيّها شوفِتْك يا ام الامارات

ام الشيوخ اللي رقت كل عالي

قدام عينك قاهر المستحيلات

يخضع لك وجنحان مجده ظلالي

ناصر بن سعيد الاحبابي

مرحبا بأم الوفا كله

ذكرها ع روس الاشهادي

فاطمه ام الوطن واهله

جعلها في خير واسعادي

«العين»

البر والإحسان سوره وآيات

ونظرة ابو خالد تساوي ملايين

علم وثقافه والأدب له دلالات

في جلسته توضع الشيخ للدين

شيخة المقبالي «ولهة الشوق»

شوفك محمد يشرح البال

ونبراس الامارات ف اقباله

ام الشيوخ لها بهالقلب منزال

عز وفخرها دوم يهنا له

سلمى الشامسي