«حمدان لإحياء التراث» يعلن موعد جولات التأهيل لبطولة فزاع لليولة للموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن موعد الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة 2021 ـ 22 التي تبدأ هذا العام من يوم الخميس الموافق 1 أبريل المقبل، على أرض قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، وتستمر لمدة 3 أيام.

وجاء الإعلان عن الجولات التأهيلية مبكراً هذا العام إثر التغييرات التي شهدتها النسخة الماضية من بطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان، ليحظى المشاركون بفرص أوفر في التدريبات اللازمة التي تفرضها شروط المسابقات الجديدة التي أدرجت إلى البطولة والبرنامج، للرفع من مستوى أداء كل متسابق وبالتالي من قوة المنافسات.

بهذا الصدد، أفادت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأن النسخة الماضية من البطولة بحُلتها الجديدة، ساهمت في فتح منافذ جديدة نتاجها تطوير مهارات الشباب في مجالات شتى وثيقة الارتباط بالتراث والثقافة المحلية.

وأقرب إلى الفرد في تلقي أسس المسؤولية الوطنية وبناء الطموح لديه وحثه على الابتعاد قليلاً عن الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والإقبال مجدداً على أنشطة خارجية وتمارين بدنية متنوعة، تسهم في تحقيق استراتيجية المركز الرامية إلى توعية وبناء جيل محب لتراثه، مدرك لمسؤوليته الوطنية.

وأشارت أواديسيان إلى أن البطولة بحلتها الجديدة أيضاً ساهمت في إشراك المجتمعات المحلية وتشجيع ملاك إسطبلات الخيول ومضمري الهجن ومدربي الرماية، في عملية إعداد فرسان جدد وتعزيز الطابع التراثي الذي ميّز البطولة منذ إطلاقها.

ضوابط

تقام الجولات التأهيلية وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، وذلك وفقاً للتدابير المتبعة في الدولة بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

التسجيل

يتوجب على المشاركين الراغبين بالانضمام إلى النسخة القادمة من بطولة فزاع لليولة – برنامج الميدان 2021-22 التسجيل لخوض الجولات التأهيلية التي ستقام من 1 حتى 3 أبريل المقبل في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي، من الساعة 4 مساء، بالحضور شخصياً وإحضار صورة من الهوية.