«دبي للثقافة» تصدر الدليل الأول لخدماتها ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الدليل الأول لخدماتها «2020 ـ 2021» الذي يشتمل على معلومات عن الهيئة وجميع الخدمات التي تقدمها، وخطوات رحلة المتعامل للحصول على تلك الخدمات، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات متعامليها وإسعادهم.

وفي هذا السياق، قالت خولة الياسي مدير إدارة خدمة المتعاملين في «دبي للثقافة»: «يأتي هذا الدليل حرصاً من»دبي للثقافة«على تعريف فئات الجمهور بالخدمات التي تقدمها مراكز تقديم الخدمة التخصصية التابعة لها، والسعي لتقديم أفضل الخدمات لها من خلال توفير مرجع موحد للمعلومات يجيب على تساؤلات المتعاملين وتوقعاتهم حول الحصول على تلك الخدمات، وجعله في متناول الجميع وبأيسر السبل، ما يسهم في تعزيز سعادة المتعامل التي تعتبر أولوية من الأولويات المؤسسية لخارطة طريق استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للثقافة، حاضنة للإبداع ملتقىً للمواهب».

وأضافت: «يتمثل الهدف من هذا الدليل المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الأوردية، والصينية قريبا على الموقع الإلكتروني للهيئة www.dubaiculture.gov.ae في تبسيط إجراءات متعاملينا من الفنانين والأدباء والمثقفين والمهتمين من أفراد المجتمع على مختلف أعمارهم، سواء المقيمين أو الزوار أو مواطني مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسات العامة والخاصة، ورواد الأعمال، للوصول للخدمات بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، حيث يوضح الدليل بطريقة سلسة ومبسّطة كيفية الحصول على الخدمات خطوة بخطوة، مع تفصيل المتطلبات اللازمة في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، والإجراءات وخطوات تقديم الطلب والرسوم ومراكز تقديم الخدمة وساعات العمل، وأرقام هواتف مراكز تقديم الخدمة».