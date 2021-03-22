«آرت دبي 14» يمهد دروب الانفتاح العالمي بعد الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

باشر «آرت دبي» استكمال استعداداته النهائية لانطلاق فعاليات نسخته الـ14 التي تنظم في 29 الجاري في مركز دبي المالي العالمي، إذ تشكل حدثاً نوعياً يؤكد انطلاقاً من دبي، أهمية الفنون والإبداع في الإسهام بالتوعية في مواجهة الأوبئة وتعزيز وعي وثقافة الناس، وذلك من خلال باقة معارض وفعاليات ثرية وعالمية الطابع، تمزج الجانبين الافتراضي والواقعي، وتستمر حتى 3 أبريل المقبل.

وقد كشفت هالة خياط، المدير الإقليمي لـ«آرت دبي»، عن هذه التفاصيل في محتوى فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، داعية محبي الفن وهواة اقتناء الأعمال الفنية ومشجعي الثقافة في دولة الإمارات، إلى المشاركة في فعاليات «آرت دبي»، التي تنطلق في 29 مارس الحالي.

وقالت خياط: تنطلق فعاليات «آرت دبي» في دورتها الـ14، بالمركز المالي العالمي من تاريخ 29 مارس الجاري إلى 3 أبريل المقبل، وأضافت: ندعو كبار مقتني الفنون ومحبي الفن ومشجعي الحركة الثقافية في الإمارات لمشاركتنا في هذه الفعالية. ولفتت خياط إلى أنهم في «آرت دبي» قاموا بإطلاق تطبيق إلكتروني جديد، لتسهيل عملية حجز الأماكن للزوار، وذلك رغبة في خلق بيئة آمنة للجميع. كما أشارت إلى أن عدد الصالات المشاركة في الحدث يبلغ 50 صالة من 31 دولة عربية وعالمية، تعرض فنوناً عربية وعالمية حديثة ومعاصرة، مع أعمال نحتية جميلة.

مبنى أيقوني

من جهتها، أعربت بنديتا غيون، المديرة التنفيذية لـ «آرت دبي» - المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - عن تطلع المعرض للترحيب بجمهور الفن العالمي في دورته الرابعة عشرة التي ستقام هذا العام في مبنى «غيت أفينيو» الأيقوني، في مركز دبي المالي العالمي.وأجرت غيون مقابلة مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحدثت فيها عن دورة هذا العام من المعرض.

وقالت غيون: «نتطلع إلى الترحيب بجمهور الفن العالمي، حيث سنقدم له 50 قاعة عرض فني من 31 دولة، ونعرض مئات الأعمال الفنية من كافة أنحاء العالم». وأضافت: «سيقام المعرض هذا العام في مركز دبي المالي العالمي للمرة الأولى، في مبنى شيد خصيصاً لاستضافة الحدث وضمان كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار».

وتطرقت غيون إلى التطبيق الجديد «آرت دبي»، فقالت: «نطلق تطبيق «آرت دبي»، والذي سيتيح للزوار التعرف إلى برامج المعرض وقاعات العرض والأعمال الفنية التي ستعرضها، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عبر التطبيق». وتحدثت عن شركاء المعرض، وقالت: «لدينا شركاء عديدون لدعمنا في هذه الرحلة وتمكيننا من تنظيم الحدث. ويشمل الشركاء بالطبع مركز دبي المالي العالمي، الجهة المُضيفة للحدث، وأيضاً مجموعة «آرت دبي» السويسرية الرائدة في الخدمات المصرفية وهيئة دبي للثقافة والفنون، بالإضافة إلى شركاء آخرين».

واختتمت غيون: «بات من الأهمية بمكان لأفراد المجتمع الآن أكثر من أي وقتٍ مضى أن يتجمعوا ويدعموا الفن».

ثماني منحوتات

من جهته، قال بابلو ديل فال، المدير الفني لـ«آرت دبي»، في فيديو آخر، نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننشئ لدورة هذا العام ثلاثة مبان، وثلاث مناطق خاصة. ونُجهز لبرامج إضافية ستقام في المناطق المحيطة، مثل برنامج «أفلام الفيديو الرائعة»، والذي سيعرض 22 فيلماً من إبداع 20 مخرجاً ينتمون إلى كافة أنحاء العالم، وسيقام في «غيت أفينيو»، وأيضاً في المناطق المحيطة، توجد حديقة للمنحوتات، حيث ستضم ثماني قطع ومنحوتات تتيح للجماهير إمكانية المشاهدة مع خاصية البعد الثالث». وأضاف: «نشعر بسعادة بالغة لقدرتنا على إتاحة حيز آمن للزوار الذين سيتوافدون لمشاهدة المعرض، مع الاتصال المباشر بالأعمال الفنية، حيث ستتوافر العديد من أجهزة الاستشعار والشاشات».

وتطرق ديل فال إلى الدول المشاركة في الحدث فقال: «نعتقد أن المعرض هذا العام سيكون فرصة حقيقية للاطلاع على أحدث منتجات وإبداعات الفن المُعاصِر، التي تأتي بصفة رئيسية من دول النصف الجنوبي للعالم».