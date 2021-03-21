مقتنيات القاضي ابن الجويعد أمام الجمهور المرة الأولى

المصدر: الشارقة - البيان

المرة الأولى في تاريخها منذ 19 عاماً، تتيح أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ18 أمام الجمهور فرصة الاطلاع عن قرب على مقتنيات ووثائق القاضي الشيخ علي بن إبراهيم الجويعد المولود عام 1881، لتكشف لزوار الحدث الذي يتواصل حتى 10 أبريل المقبل في قلب الشارقة، ذخائر وكنوزاً مجهولة من فرائد المخطوطات القديمة، التي يزيد عددها على 300 وثيقة متنوعة موزعة على عقود الزواج والطلاق والبيوع والميراث وقضايا أخرى عديدة طرحت قبل أكثر من 100 عام.

وتخصص الأيام لمقتنيات الشيخ القاضي ابن الجويعد معرضاً كاملاً تعرض فيه مكتبة الشيخ، ومن بينها مخطوط كتاب «زاد المستقنع في شرح اختصار المقنع» للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، ودعاء مكتوب بخط يد ابن الجويعد، والخاتم الذي كان يختم به الأحكام القضائية، وهو مصنوع من العقيق والفضة، ورسالة من الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، حاكم إمارة دبي حينها، إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حاكم الشارقة، (مؤرخة في 10 محرم 1341هـ)، إلى جانب الصناديق الخشبية التي كان يحفظ فيها الشيخ القاضي وثائقه ومؤلفاته.

ويتيح معرض مقتنيات الشيخ القاضي ابن الجويعد أمام الزوار فرصة تصفح وقراءة مراسلات ومستندات وتوكيلات موجّهة من الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى الشيخ الجويعد يطلب منه فيها الحكم في القضايا التي كان يرفعها إليه للفصل بين المتخاصمين.

ويظهر المعرض سيرة ابن الجويعد ويكشف جانباً من تاريخ الإمارات والمنطقة قبل عقود طويلة، إذ ولد الشيخ علي بن إبراهيم بن علي الجويعد، نحو عام 1299هـ، الموافق 1881م، وهو سليل عائلة عربية أصيلة ذات مكانة اجتماعية وتقاليد علمية راسخة، تنحدر من أكبر القبائل العربية في نجد بالجزيرة العربية، وقدمت إلى المنطقة منذ أكثر من قرنين ونصف تقريباً، وهي تتألف من أكثر من مئتي فردٍ من الأبناء والبنات والأحفاد.

وجمع ابن الجويعد طوال بحثه وتحصيله كماً كبيراً من الكتب الفقهية والأصولية واللغوية وكتب التفاسير والقضاء، والتي تركها في مكتبته الزاخرة، وقد كان لهذا الكم الهائل والمتنوع من المعارف والعلوم بالغ الأثر في تكوين شخصيته ورسم ملامح حياته العلمية والعملية، وشكّل لديه ثقافة واسعة في شتى علوم الدين وفقه السياسة الشرعية وأحكام القضاء وفصل الخصومات وبخاصة المتعلقة بعقود الزواج والطلاق والمواريث والحقوق، وقد استفاد من قراءاته المكثّفة في تكوين ثقافة واسعة عن القضاء وأموره وشؤونه وشجونه.