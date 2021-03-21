"زايد للكتاب" تعلن القوائم القصيرة في فروع الثقافة العربية باللغات الأخرى والترجمة والنشر

المصدر: وام

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم القصيرة لفروع الثقافة العربية في اللغات الأخرى والترجمة والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ 15 حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على أربعة أعمال وتضمن فرع الترجمة ثلاثة أعمال، واشتملت القائمة القصيرة لفرع النشر والتقنيات الثقافية على 3 دور نشر من أصل 71 ترشيحا.

وتضمّ القائمة القصيرة لفرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" باللغة الإنجليزية: كتاب "الشعر العربي: التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي" للارا حرب من الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر عن دار نشر كامبرديج في 2020، وكتاب "الخطابة العربية: الفن والوظيفة" لطاهرة قطب الدين من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي نشرته دار بريل في 2019.

كما تضمّنت القائمة كتاب "جمهرة الآداب العربية: الإسلام وعصر التنوير الأوروبي" للكاتب ألكسندر بفيلاكوا من الولايات المتحدة الأمريكية، والصادر عن دار نشر هارفارد عام 2018، أما باللغة الفرنسية، فتضمنت القائمة القصيرة كتاب "الإمبراطورية الإسلامية من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر" للمؤرخ الفرنسي غابرييل مارتنيز-غرو، والذي نشرته دار باسي كومبوزي للنشر في 2019.

وضمّت القائمة القصيرة لفرع "الترجمة" كتاب "مقامات الحريري" الذي ترجمه مايكل كوبرسون من الولايات المتحدة الأمريكية من اللغة العربية إلى الإنجليزية تحت عنوان "Impostures"، وأصدرته مكتبة الأدب العربي التابعة لجامعة نيويورك عام 2020، وكتاب "عصر علماني" للمؤلف تشارلز تيلر وترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس، وهو مترجم من الإنجليزية إلى العربية وأصدرته جداول للنشر والترجمة والتوزيع في 2019، بالإضافة إلى كتاب "نور من الشرق "كيف ساعدت علوم الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم الغربي" للمؤلف جون فريلي، والذي ترجمه من الإنجليزية إلى العربية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد على باشا من مصر، وصدر هذا الكتاب عن المركز القومي للترجمة عام 2018.

أمّا فرع "النشر والتقنيات الثقافية" فضمّت القائمة القصيرة كلاً من مكتبة الإسكندرية من مصر، ودار الجديد من لبنان، ودار نشر أونيونس فيرلاغ من سويسرا.

جدير بالذكر أنّ فرع "النشر والتقنيات الثقافية" قد شهد زيادة في عدد الترشيحات بلغ 82 % خلال الدورة الـ 15 للجائزة، حيث بلغ عدد الترشيحات 71 ترشيحاً، فيما استقبل فرع "الترجمة" 175 ترشيحاً خلال الدورة الحالية.

واستقبل فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" 116 ترشيحا هذا العام، وهي زيادة بنسبة 41 % بالمقارنة مع الدورة الماضية.

وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.