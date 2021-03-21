إسماعيل عبد الله: نحيي مبدعي «فن العرائس» العرب في يومهم العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

يحتفي المسرحيون باليوم العالمي لفنون العرائس، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وفي هذه المناسبة، قال إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: في 21 مارس، يحتفل العالم بأعياد عديدة، بينها قواسم مشتركة، أهمها الجمال والعطاء، كما أن هذا التاريخ راسخ في ثقافتنا وموروثنا الحضاري، وهو يوم الاحتفاء بـ «اليوم العالمي لفنون العرائس»، والذي نقف اليوم في ظلاله، كي نحيي العرائسيين العرب خاصة، والعرائسيين على امتداد العالم عامة، متطلعين إلى استمرار المسيرة التي ينحتها العرائسيون بإصرارهم على إبقاء شعلة هذه الفنون المُؤسِسَة، وقادةً بكل ما يتطلبه هذا الفعل النبيل من تضحيات، يقدمها العرائسيون العرب فرادى، وبجهود ذاتية، تشكل قيمة مضافة لجهود المؤسسات الرسمية التي تلعب دورها المهم في عدد من الدول العربية.