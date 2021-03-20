«أيام الشارقة التراثية» تنطلق اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

تنطلق اليوم في ساحة التراث في قلب الشارقة، فعاليات الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية»، التي تستضيف فرقاً فنية ومتخصصي حرف وطهي وفنون يدوية ليقدموا التراث الثقافي لدولة الإمارات و29 دولة عربية وأجنبية، ويحيوا بمشاركة جمهور الحدث أكثر من 500 فعالية تراثية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

ويقام الحدث، الذي ينظمه «معهد الشارقة للتراث» على مدار 22 يوماً حتى 10 أبريل المقبل، ويفتح أبوابه تحت شعار (التراث الثقافي يجمعنا) أمام الزوّار من مختلف الفئات العمرية من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع.

ومن الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل خلال أيام نهاية الأسبوع، حيث يمكنهم تذوق أشهى الأطباق التقليدية العالمية والمحلية والاستمتاع بعروض الغناء والرقص وفنون النسيج والعزف والحناء وصناعة الجلود وغيرها من الحرف والفنون التراثية.

تراث عالمي

ويحتفي الحدث، الذي يعد الفعالية الأكبر للاحتفاء بالتراث العالمي والإنساني في الإمارات والمنطقة، بجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) ضيف شرف، وجمهورية كازاخستان ضيفاً مميزاً، كما يستضيف كلّاً من: بيلاروسيا، ومقدونيا، وباشكورستان، وبلغاريا، وطاجكستان، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمالديف، واليمن، وجمهورية مصر العربية، إلى جانب إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والسودان، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وكينيا، وتونس، وهولندا، وموريتانيا، والعراق، والهند.

كاشفات حرارية

ووضعت اللّجنة التنظيمية للحدث 28 إجراءً احترازياً، حيث خصصت بوابتين للدخول والخروج وكاشفات حرارية عند كلّ بوابة، إلى جانب نشر ملصقات توعوية حول أهمية التباعد الجسدي ووضع الإرشادات الاحترازية على شاشات المداخل، كما ستقوم فرق متخصصة بإجراء عمليات تعقيم يومية للساحة، ما عدا القرية التي سيتم فيها عملية التعقيم بشكل دوري عقب انتهاء كلّ فعالية لمدّة نصف ساعة، كما سيتم توفير الأقنعة الواقية والمعقمات وغيرها من المستلزمات الوقائية.

وحددت اللّجنة التنظيمية الطاقة الاستيعابية للزوار خلال أيام الأسبوع حتى 3000 زائر، وخلال أيام نهاية الأسبوع حتى 6000 زائر، كما خصصت للحدث 490 موقفاً خلف مسرح الشارقة للفنون المسرحية، وأمام مسجد الزهراء، وأمام سوق العرصة، ومركز فعاليات التراث الثقافي – البيت الغربي، كما ستتوفر خدمة ركن السيارات أمام كل من سوق العرصة ومسرح الشارقة للفنون.