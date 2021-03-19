«سوني للتصوير» تعلن الفائزين بجوائزها السنوية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن الفائزين والقائمة القصيرة المرشحين النهائيين في المسابقة المفتوحة للعام 2021، في احتفال بأفضل صورة منفردة التقطت خلال العام 2020.

واشتملت القائمة القصيرة للمرشحين في 2021 على أكثر من 100 مصور، علاوة على عشرة فائزين في فئات الجائزة. ويحصل كل فائز على أحدث آلة تصوير رقمية من سوني، لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الارتقاء للمنافسة على جائزة مصور العام في المسابقة المفتوحة التي تبلغ قيمة جائزتها 5000 دولار.

وسوف يتم الإعلان عن الفائز بهذا اللقب في 15 أبريل المقبل، على أن تعرض أعمال الفائزين والمرشحين النهائيين في معرض افتراضي عبر الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي بدايةً من 15 أبريل.

وجاء الفائزون في الفئات العشر على النحو التالي:

العمارة

كلاوس لينزن (ألمانيا) عن عمله النافذة الزرقاء The Blue Window، وفيه يصور منحدراً من السلالم في فندق حياة بدوسلدورف صاعدة نحو نافذة تظهر منها سماء زرقاء صافية. تبدو السلالم والنافذة كما لو كانت طافية في الفضاء فهي محاطة بظلال داكنة مما يلقي التركيز على التصميم ويضيف لمسة من السريالية.

الإبداع

تاماري كوديتا (زيمبابوي) عن عملها فيكتورية إفريقية African Victorian، صورة شخصية لامرأة سوداء صغيرة ترتدي فستانًا من الطراز الفيكتوري وتحمل أدوات طبخ الشونا التقليدية. تستكشف الصورة الصياغة النمطية لجسم المرأة السوداء وتوفر لغة بصرية بديلة تعرض من خلالها هوية أفريقية متعددة الأوجه.

المناظر الطبيعية

خوان لوبيز رويز (إسبانيا) عن عمله عاصفة كهربائية على اللافندر Electric Storm on Lavender، وهو صورة درامية تلتقط اللحظة التي يضرب فيها البرق حقلاً مزهراً من اللافندر مع شجرة وحيدة في مركزه وسماء ليلية قاتمة. التقطت الصورة في مقاطعة جوادالاخار بإسبانيا.

أسلوب الحياة

ماريانو بلمار توريسيلا (إسبانيا) عن عمله دياز دي بلايا Dias de playa، صورة تركز بنعومة على امرأتين تستمتعان بتمشية صباحية على الشاطئ في أليكانتي، إسبانيا.

الحركة

ماريجو مادونا (كرواتيا) عن عمله قوة الفتيات Girl Power، وهو صورة بالأبيض والأسود تسجل لحظة غطس امرأة من على جرف بجزيرة لوكروم بالقرب من دوبروفنيك في كرواتيا بينما يقف أصدقاؤها في حالة تأهب ويراقبونها.

العالم الطبيعي والحياة البرية

كريستو بييلاميه (إستونيا) عن عمله قبلة صغيرة Little Kiss، وهو عبارة عن صورة مذهلة لأرنب بري يراقب في حقل ولسانه بارز من فمه.

الأغراض

كاتا زيه (المجر) عن عملها تذكار Memento، تعرض فيه مانيكان لدى خياط في غرفة فارغة. بالنسبة لزيه، السكون في المشهد يثير شعورًا بالوحدة ويعيد ذكريات الإغلاق الشامل.

تصوير الأشخاص

لودميلا سابانينا (الاتحاد الروسي) عن عملها ابن Son، صورة لطفل صغير يجلس على طاولة محدقًا إلى الفراغ، ومستغرقًا في التأمل. تعرض الصورة جانبًا آخر من الطفولة، جانب الهدوء والتأمل.

حياة الشارع

إف. ديليك أويار (تركيا) عن عملها تطهير Disinfection، صورة سينمائية توثق موظفًا من وحدة الشؤون الصحية لبلدية أنقرة مرتديًا ملابس واقية ويسير على منصة القطار وهو يرشها بالمطهر.

السفر

خان فان (فيتنام) عن عملها تجفيف السمك Drying Fish، وهو صورة لامرأة وحيدة محاطة بمئات من صواني السمك المجفف في سوق لونج هاي في بار ريا فونج تاو بفيتنام. الصورة ملتقطة من أعلى ويحاكي نمط السمك في الصواني قطعة قماش كبيرة تبدو المرأة وكأنها تحيكها مع بعضها البعض.

يذكر أن المسابقة المفتوحة لهذا العام من تحكيم جاستون ديلو، مدير فولا، بوينس آيرس، الأرجنتين.