احتفاء باليوم العالمي للشعر في «دار مراكش»

المصدر: (مراكش - البيان)

تنظم دار الشعر بمراكش، احتفاء باليوم العالمي للشعر، تظاهرة «ملتقيات الشعر الجهوية»، الدورة الأولى، جهة مراكش، غداً وبعد غد (20 و21 مارس)، دورة الشاعر والعلامة أحمد الشرقاوي إقبال، بفضاء الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات بمراكش.

وتندرج هذه الفقرة الجديدة، في برنامج الموسم الرابع 2020/‏‏2021، ضمن تظاهرة «ست جهات.. ستة ملتقيات شعرية جهوية»، للاحتفاء بالشعر المغربي وبالشعراء المغاربة، بمزيد من الانفتاح على حساسيات وتجارب القصيدة المغربية الحديثة.

وعلى مختلف أنماط الكتابة الشعرية، وبانفتاح بليغ على مختلف التجارب الشعرية وأجيالها المشكلة لشجرة الشعر المغربي. هي برمجة جديدة تراعي أسئلة التحولات التي مست راهن القصيدة، وأسئلتها، ولحظات معرفية للتفكير في وظيفة الشاعر اليوم وفي حضور الشعر ضمن المنظومة المجتمعية.

ملتقيات

ملتقيات الشعر الجهوية، مبادرة ثقافية تسعى إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي المغربي، وتشجيع وتحفيز الأصوات الشعرية الجديدة، وتوسيع قاعدة الفعل الثقافي في اعتماده على القرب، ومد إشعاع الدار إلى مختلف الجهات الترابية التابعة لها. ست جهات مغربية جنوبية، ستشهد ملتقيات شعرية جهوية، في مبادرة نوعية تسعى إلى خلق تقاليد ثقافية جديدة تتناسب وراهن المشهد الثقافي في المغرب، ولتجسير الهوة بين الشعر ومتلقيه.

على امتداد يومين، يعيش عشاق الشعر، مع أماسي ولقاءات وندوات وتوقيعات، وتشكيل خلية تفكير في تجميع بيبلوغرافي ونظام فهرسة للمكتبة الشعرية المغربية، في أفق ترجمة مشروع دار الشعر بمراكش، والذي أعلنته منذ تأسيسها، في رقمنة ذاكرة الشعر المغربي.

جهات

«ست جهات.. ستة ملتقيات شعرية جهوية»، تظاهرة شعرية وثقافية تنمي الحاجة لدينامية أشمل للفعل الثقافي داخل النسيج المجتمعي المغربي، وتستهدف هذه التظاهرة جهات: 1) جهة مراكش- اسفي، 2) جهة كلميم - واد نون، 3) جهة درعة – تافيلالت، 4) جهة سوس – ماسة، 5) جهة العيون- الساقية الحمرا، 6) جهة الداخلة - وادي الذهب. كما تستجيب للحاجة الدائمة للشعر وقيمه، ولمزيد الإنصات والانفتاح على التجارب الشعرية المغربية، على اختلاف تجاربها ورؤاها، وأيضاً التداول في آليات ترسيخ الفعل القرائي خصوصاً بالجنوب المغربي، الغني بروافده المادية واللامادية، وبرموزه الشعرية والثقافية المغربية.

وتنظم الدورة الأولى لهذه التظاهرة، في ظل الظرفية الصحية التي يمر منها العالم، لذلك تحرص دار الشعر بمراكش على احترام تام لكافة التدابير الاحترازية، المنصوص عليه في هذا الشأن. وتراهن على تأسيس أفق هذا التقليد الثقافي مستقبلاً، على أساس أن تكون الدورة الثانية، قادرة على ترجمة الأفق الذي رسمته الدار لهوية الملتقى ولطموحه. وعليه يمكن متابعة الفعاليات على قناة دار الشعر بمراكش (يوتوب)، وعلى منصات التواصل الاجتماعي للدار.