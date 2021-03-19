100 من أعمال غيرهارد ريختر في متحف لم يُبنَ بعد

المصدر: (إعداد ـ فاتن صبح)

100 من أعمال الفنان غيرهارد ريختر ستسير نحو مقصدها الدائم في متحف برليني، لم يتم بناؤه بعد، في حدث سيفرح عدداً من عشاق الفنان التشكيلي الألماني عقب إقفال معرض له في «ميت بروير» بنيويورك، بعد أربعة أيام فقط من بدء الجائحة.

وكشف متحف «شتاتليشي» الذي يدخل في قائمة متاحف الدولة الألمانية العريقة، بحسب موقع «آرتنت»، أن مؤسسة ريختر تخطط لأن تعير بشكل دائم أعمال الفنان لـ«متحف القرن العشرين» من تصميم شركة «هيرتزوغ ودو ميرون»، التي لا تزال قيد البناء. ولم يتم الإعلان بعد عن موعد افتتاح التحفة المعمارية البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وانطلق العمل بها في 2019. وتندرج في قائمة الإعارة سلسة من أربعة أجزاء بعنوان «بيركيانو» أنجزت عام 2014، وتعود لمعتقلات فترة الحرب العالمية الثانية.

وعرض ريختر لوحاته التي تعهد بعدم السماح لها بدخول السوق، في بوندستاغ، وظهرت عام 2020 في متحف متروبوليتان للفنون. كما عرضت مؤخراً في «غاليري ألتي» الوطني ببرلين، حيث ظهرت إلى جانب الصور التي ارتكزت إليها.

وعلق ريختر في بيان له معرباً عن سعادته بوجود لوحاته في برلين، وتضم المجموعة التي ستتم إعارتها كذلك، والتي يتوقع أن تدخل حيز التطبيق في 2023 رسومات تجريدية حديثة، وسيتم عرضها في غاليري خاص بأعمال ريختر الفنية داخل المتحف.