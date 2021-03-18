«موشنجيت دبي» يطلق «أربعاء المرح»

المصدر: دبي - البيان

أطلق منتزه موشنجيت دبي - الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والمستوحى من سينما هوليوود، أخيراً، فعالية «أربعاء المرح» كعرض يتيح لكل زوار المنتزه إمكانية الاستمتاع بتناول وجبة مجانية كل يوم أربعاء ابتداء من مارس الجاري.

عرض «أربعاء المرح» مثالي للأهالي الراغبين في قضاء بعض الأوقات المرحة وتناول العشاء بعد يوم دراسي طويل، وكذلك للكبار الراغبين في خوض مغامرة مميزة في منتصف الأسبوع!

وبعد الانتهاء من قضاء أمسية حافلة بالأوقات الممتعة من اللعب ومشاهدة العروض الشيقة، يمكن للزوار التوجه إلى كافيه «كينغ جوليان سايدشو» أو «كافيه فيري سميرفي» أو مطعم «دراغون فلايم غريل» للاستمتاع بتناول العشاء بعد الساعة الرابعة عصراً دون دفع أي مبلغ إضافي. إذ توفر هذه المطاعم الثلاثة، إمكانية الاستمتاع بأطباق من أشهى المأكولات المنتقاة بما يتناسب مع أذواق الزوار.

لن تكون فعالية «أربعاء المرح» متوافرة خلال أيام العطلات الرسمية، مثل عيد الفطر (12 مايو) وعيد الأضحى (21 يوليو).

يمكن حجز تذاكر فعالية «أربعاء المرح» من موشنجيت دبي عبر الموقع www.motiongatedubai.com، أو عند البوابة أو من خلال مركز الاتصال على 800amazing (2629464). وتماشياً مع الإجراءات الصحية الوقائية السارية، يُنصح بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني.