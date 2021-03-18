الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة للعام الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت الجائزة العالمية للرواية العربية، يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري، موعداً لإعلان القائمة القصيرة المرشحة لجائزتها للعام الجاري، في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

وسيجري الإعلان إلكترونياً من خلال بث فيديو على صفحة الجائزة على الفيسبوك، حيث سيتضمن الفيديو تصريحات من فريق الجائزة ورئيس لجنة التحكيم، شوقي بزيع.

وبعد الإعلان عن القائمة القصيرة المرشحة للجائزة، سيجري عقد مؤتمر صحفي افتراضي عبر تطبيق «زووم» باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت الإمارات.