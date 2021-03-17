«أمير الشعراء».. إبداع وتألق نحو الحلم

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت مساء أول من أمس الحلقة السابعة وثاني أمسيات المرحلة الثانية من البرنامج الأول والأضخم للشعر الفصيح «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مباشرة على الهواء من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

ورحبت مقدمة البرنامج مهيرة عبدالعزيز، بأعضاء لجنة تحكيم أمير الشعراء في موسمه التاسع والتي تضم كلاً من (الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض)، الذين دعموا قصص نجاح الشعراء، فكان لهم الدور المؤثر في صياغة فصول هذه المسابقة المتألقة، التي قدمت لنجوم الشعر الأفكار العميقة والمعاني الدقيقة.

وانطلقت في الأسبوع الماضي، المرحلة الثانية من منافسات أمير الشعراء، حيث شارك في الحلقة 5 نجوم عانقت قوافيهـم قلوب أحبة الشعر في كل مكان، وكانت أول المقاعد المحجوزة في المحطة قبل النهائية من نصيب الشاعر عمر الراجي من المغرب.

وأهلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرة زينب جبار من العراق، لتكون بذلك رابع المتأهلين إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، فيما ينتظر تصويت المشاهدين كل من (سلطان الضيط من السعودية، علي لون من نيجيريا، محمد عرب صالح من مصر، مصعب تقي الدين من الجزائر)، حيث إن واحداً منهم لديه فرصة الانضمام إلى زملائه في المرحلة القادمة (قبل النهائية)، وبإمكان المشاهدين التصويت لشاعرهم المفضل عبر التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء، حيث يستمر التصويت لغاية وقت إعلان النتائج مطلع الحلقة القادمة.

ويتجدد اللقاء يوم الثلاثاء القادم 23 مارس 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وعبر قناتي بينونة والإمارات مع 5 نجوم جدد من شعراء المرحلة الثانية.