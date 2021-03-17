جمعية الصحفيين تهنئ عادل خزام بفوزه بجائزة «توليولا» للأدب

المصدر: أبوظبي - البيان

هنأ مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية الزميل الشاعر عادل خزام، عضو الجمعية مدير إدارة تخطيط المحتوى بقطاع التلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، وكاتب عمود «دروب» الأسبوعي بجريدة «الاتحاد»، لفوزه بجائزة «توليولا» الإيطالية الدولية للأدب عن فرع الشعر عن مجموعته الشعرية «الربيع العاري» الصادرة عن منشورات المتوسط في إيطاليا والتي تعد تتويجاً لمسيرته الأدبية المتألقة.

وأشاد المجلس بالعطاء الفكري والأدبي للزميل عادل خزام وحضوره اللافت على الساحة الإعلامية والفكرية والأدبية العربية والدولية، مؤكداً حرصه على دعم الكفاءات الأعضاء بالجمعية وإبراز إنتاجهم الفكري بما يحقق أهداف جمعية الصحفيين الإماراتية ويواكب رؤيتها ورسالتها.

جدير بالذكر أن الشاعر الإماراتي عادل خزام من مواليد 1963م، وصدرت له خمس مجموعات شعرية وروايتان وثلاثة كتب في الحكمة والتصوف ودراسات في الفنون، إضافة إلى ترجمته لكتب عدة حيث صدر له «تحت لساني» ديوان شعر الإمارات 1993. «الوريث» ديوان شعر بيروت 1997 «في الضوء والظل وبينهما الحياة».. دراسة فنية.

«الشارقة 2000 الستارة والأقنعة» دراسة عن المسرح في الإمارات. الشارقة 2002 «السعال الذي يتبع الضحك». ديوان شعر بيروت 2006، «مسكن الحكيم نصوص وتأملات» أبو ظبي 2010. «الظل الأبيض» رواية دبي 2013، «الحياة بعين ثالثة» رواية دبي 2014، «رفيف الظل» نصوص مشتركة مع قاسم حداد وسعد الدوسري دار مدارك 2015، حسن شريف تحرير كتاب عن الفنان التشكيلي الإماراتي حسن شريف 2016. «ريش الكلمات المسافرة شذرات الإمارات 2017»، «60 رسالة إلى شاعر» الشارقة 2018، «طريق قديم.. سحب بيضاء» ترجمة من الإنجليزية لسيرة حياة البوذا وتعاليمه الشارقة 2019. «الربيع العاري» مجموعة شعرية 2019.

شارك في عشرات المؤتمرات الثقافية والأمسيات، وترجمت نصوصه إلى عدة لغات منها الانجليزية والفرنسية والهندية والإسبانية، وله مجموعة شعرية كاملة مترجمة إلى الألمانية.

تُرجمت روايته «الحياة بعين ثالثة» إلى الإنجليزية، وحققت ردود فعل ممتازة في الولايات المتحدة، وحصدت الختم الذهبي للكتب المتميزة في الأدب، كما تم ترشيحها لجائزة «إيريك هوفر» للنشر المستقل في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد عدّة مرات جوائز موسيقية في مهرجانات مسرح الطفل في الإمارات ودول الخليج العربي.