بلدية دبي تنمي مواهب الأطفال في حقل التصوير

المصدر: (دبي - وام)

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي بالتعاون مع شركة «نيكون» دورة تدريبية، تهدف إلى تعزيز الفهم الأمثل لأساسيات فن التصوير لدى الأطفال وتوعيتهم بأبرز الخطوات التي من شأنها أن تساهم في صقل مهارة وفن التصوير لديهم بشكل شامل، ويتم تنظيم ورش الدورة في مدينة الطفل بدبي وتستمر حتى أغسطس 2021.

يأتي ذلك سعياً من بلدية دبي لتنمية مهارات ومواهب الأطفال الإبداعية في شتى المجالات وخاصة مجال التصوير. وتشمل محاور الورش التي تتضمنها الدورة التدريبية فن الإضاءة وإتقان استخدام كاميرا نيكون وتصوير الزهور وتصوير الوجوه والمرح مع الفقاعات والتصاميم والأنماط المختلفة للتصوير وتستهدف الورش الأطفال من الفئة العمرية من 7 سنوات إلى 16 سنة ويمكن التسجيل للمشاركة في الدورة بشكل مجاني عبر الموقع الإلكتروني لمدينة الطفل.