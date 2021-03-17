إكسبو دبي «ألِف» معمار نبضه الاستدامة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يتابع «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأروع في العالم، الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، استقطاب أبرز مبدعي العالم وروائع الفن.

حيث كشفت أخيراً، شركة «فوستر وبارتنرز» عن تحفة معمارية فريدة سيتضمنها بعنوان «ألِف» المعنية بالتنقل الخاص.

وسيشكل هذا المبنى واحداً من ثلاثة هياكل متميزة قائمة على موضوعات فرعية لصيقة بـ«النقل» و«الاستدامة» و«الفرص».

وكشف موقع «ديزاين بوم»، ضمن تقرير مفصل غني بصور التحفة المعمارية المختارة لـ«إكسبو 2020 دبي».

وأشار إلى أن المبنى انبثق من فكرة إنشاء ساحة ألعاب مزدانة بممرات متموجة ومساحات عرض لأحدث الابتكارات ذات الصلة بعالم النقل.

كما يضم الجناح ممراً عالي السرعة يدور في حلقة مقفلة حول الجناح مستعرضاً طاقات النقل الشخصي.

وسيشكل «هايبرلوب» واحدة من نقاط الجذب الأكبر للضيوف الذين سيستمتعون بمشاهدة كبسولة النقل أثناء العمل.

ويضم المبنى كذلك أضخم مصعد للركاب في العالم قادر على حمل أكثر من 160 شخص في كل رحلة.

تصميم

وتتسم الواجهة الخارجية بسلسلة من الزعانف الأفقية المصنوعة من «ستانلس ستيل» الملتف حول المبنى. أما السقف فيحتوي على مجموعة من الألواح الضوئية والشمسية.

ويوفر الجناح للزوار كما المعارض المزمعة معلومات حول كيفية نقل السلع والبضائع من حول العالم، وكيف يمكن لقطاع التنقل أن يتطور داخل المدينة البشرية في المستقبل.

وسيكتشف الزائرون لدى دخولهم الجناح «العمالقة التاريخيين» في عالم النقل ممن ساعدت ابتكاراتهم العالم ومهدت الطريق أمام التكنولوجيا الحالية.

ويشير «إكسبو 2020» إلى أن الجناح سيظهر استمرار التنقل في تحويل طريقة عيشنا وتواصلنا مع الناس وفهم الثقافات الأخرى وتبادل المعرفة والأفكار.

مدن ذكية

كما أن الزوار مدعوون لاستكشاف المدن الذكية التي يتم إنشاؤها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتيات وقطاع النقل المستقل.

وسيتمكنون بوحي من عروض ألواح الطيران وأحزمة الطيران من بناء روبوتات خاصة بهم وتشييد مركبات فضائية وحضور ورش العمل وعروض مستوحاة من عالم التكنولوجيا.