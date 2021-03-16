«البحرين السينمائي» يخصص جائزة أفلام الطلبة باسم «فريد رمضان»

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي «دورة فريد رمضان» عن تخصيص جائزة أفلام الطلبة باسم الراحل فريد رمضان.

وتُعلن نتائج الدورة الأولى من المهرجان والمؤجلة من العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، خلال شهر أبريل المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان تغيير اسم جائزة أفلام الطلبة لتكون جائزة فريد رمضان لأفلام الطلبة لتحمل اسم الأديب والسيناريست والمنتج الراحل مع تخصيص مكافأة مالية مقدارها ألف دولار مقدمة من شركة (نوران بيكتشرز).

وبحسب إدارة المهرجان، فإن الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان تتضمن خمس فئات؛ هي الأفلام الروائية القصيرة، والوثائقية، والتحريك، وأفلام مركز تفوق الخاصة بالمرأة إضافة إلى جائزة فريد رمضان لأفلام الطلبة.

وكانت إدارة المهرجان أطلقت اسم فريد رمضان على الدورة الأولى للمهرجان تكريماً وتقديراً لدوره في مجال الإنتاج السينمائي، حيث قدم العديد من نصوص الأفلام السينمائية ودعم طوال مشواره العديد من الطاقات البحرينية الواعدة في مملكة البحرين.