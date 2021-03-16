«دبي للمأكولات 8» يضيء على تنوع الثقافات العالمية

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للمأكولات في دورته الثامنة، الحدث السنوي المتخصص في الطعام والاحتفالية الفريدة في عاصمة فنون الطهي، ليستقطب عشاق المأكولات والذواقة من كل مكان، ويستعرض المهرجان الذي يستمر على مدار 24 يوماً، فنون الطهي المتميزة مع برنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وذلك في الفترة من 25 مارس الجاري وحتى 17 أبريل المقبل.

وتركز دورة هذا العام على أربعة عناصر بارزة في مشهد الطعام في دبي وهي: التنوع الغني في عالم الطهي، والمأكولات المحلية الأصيلة، والتجارب الفريدة في المطاعم، والقيمة الاستثنائية مقابل النقود. ويعد مهرجان دبي للمأكولات، الحدث الأفضل لتجربة عروض فنون الطهي المذهلة في دبي.

ومن المقرر أن تتم إقامة فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات» في الربع الأخير من العام الحالي، إذ يمكن لعشاق الطعام من السكان وكذلك الزوار الاستمتاع بالخيارات المتنوعة لأشهى النكهات من مختلف المطاعم في المدينة.

ويعود الحدث الذي يحظى باهتمام شعبي بالغ ليوفر للضيوف العديد من الخيارات المتميزة من مشهد المأكولات الذي يشهد تطوراً متواصلاً في المدينة، مع شاحنات الطعام والأكشاك وفعاليات الطعام المخصصة للعائلات.