معارض فنية متنوعة في مركز جميل للفنون

المصدر: دبي - البيان

ينظم مركز جميل للفنون عدة معارض متنوعة منها معرض هيوا ك «هل تتذكرون ما تحرقون؟»، ويستمر حتى 24 يوليو المقبل، ويأتي أول معرض لهيوا ك في آسيا والشرق الأوسط ليسلط الضوء على أكثر من عشر سنوات من أعمال الفنان تحت عنوان «هل تتذكرون ما تحرقون؟»، كما يشمل المعرض عمل «شقة ذات غرفة نوم واحدة»، إضافة إلى تركيب فني خارجي تم تكليفه بتنفيذه في عام 2017 لصالح دكيومنتا 14، وأيضاً مجسم تفاعلي كبير.

ثم يأتي معرض «زمن الذات» الذي يستمر حتى 14 أغسطس، بإشراف شومون باسار ودوغلاس كوبلاند وهانز أولريخ أوبريست، ووضعت دالي آند ليون تصميمه الجرافيكي. ويقام المعرض على امتداد طابقين من مركز جميل للفنون، ليضم أكثر من 70 عملاً بصرياً في أفرع الفن والتصميم والإخراج السينمائي والتصوير الفوتوغرافي والأداء الاستعراضي والموسيقى الإلكترونية.

كم تقدم حلقات المكتبة: ديفيد هيرش التي تستمر حتى 20 أبريل، مجموعة ديفيد هيرش الفريدة التي تعكس تجربة 34 عاماً في عالم المكتبات واهتمامه بمطبوعات المجلات والروايات المصورة وتجارب المانجا في مختلف دول عالمنا العربي من 1956 إلى يومنا الحاضر. أما تكليفات مكتبة جميل: سارناث بانيرجي المستمرة فتنشر أول رواية مصورة للكاتب الشهير سارناث بانيرجي، «سيكادا 17 عاماً»، حيث يقدم الكاتب فصلاً جديداً من الرواية كل أسبوعين على الموقع الإلكتروني للمركز.

تكليف فني

ويعد عمل «الصحراء هي الغابة» من سونوج دي ونامراتا نيوج ثالث تكليف فني لحديقة الفنان في مركز جميل للفنون. أما «مقطوعة لحديقة عامة» فهي عمل فني موسيقي كبير الحجم متعدد اللغات من إبداع الفنان والموسيقي حسن خان، ويقدم من خلاله تركيباً فنياً متعدد القنوات السردية المنطوقة. يتكشف العمل من خلال ثلاث حركات متزامنة، الحركة الأولى: الركود والبهاء، الحركة الثانية: الجوهرة الدوارة، الحركة الثالثة: لا رومانسية سياسية.